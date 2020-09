Dos de cada tres dones s'han vist obligades algun cop a canviar els hàbits de mobilitat per Barcelona per sensació d'inseguretat

El 68% de les dones han canviat algun cop els seus hàbits de mobilitat per Barcelona per sentir-se més segures, davant del 37% dels homes. Això implica que dos cada tres dones s'han vist obligades a canviar la seva forma de moure's per no sentir-se prou segures a la capital catalana. Així ho indica un estudi del RACC i Zurich Seguros que analitza la percepció de seguretat personal i els hàbits de mobilitat que tenen homes i dones mentre es desplacen per la ciutat a peu o en diferents modes de transport públics i privats.

L'estudi, basat en l'enquesta a 1.500 persones i 17.000 observacions, constata que al carrer i als mitjans de transport públics, les dones que declaren haver patit assetjament són més del doble que els homes i fins i tot el triple en alguns casos, tant de dia com de nit. De fet, per al 56% de les dones la seguretat personal és un factor que influeix "molt" quan decideixen en quin mode de transport es desplaçaran, enfront del 29% dels homes.



Una àmplia majoria, tant d'homes com de dones, considera que caldria ampliar les mesures de seguretat a la via pública i al transport públic.

Hàbits de desplaçament

Els hàbits de desplaçament són diferents segons el gènere i l'hora del dia. D'acord amb l'estudi, les dones utilitzen més el transport públic que els homes, mentre que ells les superen en l'ús del vehicle privat.



De dia, el 62% de les dones declaren que es desplacen a peu, però de nit només ho fa el 35%. En canvi, l’ús del cotxe i la moto entre les dones augmenta quan es fa de nit fins al 40%, quan de dia només l'utilitzen el 28%. L'ús del taxi incrementa de forma substancial durant la nit fins a arribar al 40% de les dones i el 24% dels homes (enfront el 2% i el 3% durant el dia, respectivament).

Percepció de seguretat

El tipus de mobilitat està vinculada en part a la seguretat que dones i homes associen a cada mode de transport i per això hi ha variacions entre el dia i la nit. A grans trets, el cotxe, la moto i el taxi són els vehicles que inspiren més confiança, tant de dia com de nit.

Anar en metro es considera el mode més insegur entre les dones durant la nit (46% de les dones i 33% dels homes). De fet, el 36% de les dones declaren que han estat víctimes d'assetjament o agressió al metro i, per això, una de les mesures que consideren fonamentals és que hi hagi més presència de personal de seguretat a les estacions.

Anar a peu és el segon mode percebut com a insegur entre les dones durant la nit (37%). El 45% indiquen que han estat víctimes d’assetjament quan anaven a peu en horari nocturn, enfront del 16% dels homes.

Mesures de protecció

Davant d'aquesta percepció i fets, les dones prenen més mesures de seguretat personal que els homes quan es desplacen de nit. En concret, 9 de cada 10 dones procuren anar acompanyades, gairebé la meitat parlen per telèfon mentre es desplacen i gairebé totes opten per caminar per carrers on hi hagi gent o establiments oberts, o bé per carrers il·luminats.



En percentatges similars, tant homes com dones coincideixen en més del 70% a destacar la necessitat de mesures de protecció com ara sancions més elevades per als agressors, més personal de vigilància al metro i millora de l'enllumentament a l'espai públic. En menor mesura, la meitat dels enquestats valoren la necessitat d'instal·lar més càmeres de seguretat al metro.



Recomanacions

Des del RACC recomanen a l'administració millorar l'espai públic des d'una perspectiva de gènere elaborant auditories de mobilitat liderades per dones, així com promoure aplicacions públiques d'avís immediat (botó S.O.S.), entre altres.



Als operadors de transport públic, aconsellen establir un sistema de parades a demanda en rutes d'autobusos nocturns o d'àrees perifèriques, tenir apps de mobilitat amb dades a temps real per reduir el temps d'espera en parada i incrementar la presència d'agents de seguretat i càmeres a les estacions, així com millorar la il·luminació i visibilitat.