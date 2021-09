La triple dreta espanyolista del Parlament que representen Vox, Cs i PP han coincidit en la seva previsible crítica al Govern de Pere Aragonès i en els dos primers casos han recorregut també a l'habitual amenaça d'accions judicials contra l'independentisme. El partit d'extrema dreta, a través del seu president parlamentari, Ignacio Garriga, ja ha avisat que si la mesa admet a tràmit la proposta de resolució de la CUP sobre el referèndum, exerciran les "accions legals oportunes" perquè el Tribunal Constitucional (TC) la declari inconstitucionals i la deixi "sense efecte". Garriga ha recordat que Vox ja va portar davant la justícia els "responsables del cop d'Estat" i ha apuntat que tornaran a exercir l'acció penal per desobediència al TC contra els membres de la Mesa que permetin la tramitació de la iniciativa dels cupaires.



En el seu torn al debat de política general, el líder de Cs, Carlos Carrizosa, ha alertat que en cas que Aragonès pretengui saltar-se la legalitat, ho portaran a la justícia. "Ho farem perquè tenim la democràcia i l'estat de dret al nostre costat", ha defensat. Segons el polític conservador, el Govern només ha aconseguit "dividir" i "cremar" el país.

Cs i Vox també han coincidit en reclamar rebaixes d'impostos. A més a més, Carrizosa ha assegurat que fins ara només s'ha vist que l'executiu català està igual de "dividit" i "cremat" que l'anterior. "El seu projecte està esgotat, només poden oferir frustració i velles promeses que no faran mai", ha assegurat. Carrizosa ha lamentat que hi hagi hagut un canvi en el lideratge de l'oposició al Parlament i que ara el PSC els deixi certa "màniga àmplia". "Illa s'ha sumat a la llarga tradició del PSC d'amagar el cap davant el separatisme", ha sentenciat.



De la seva banda, el líder del PP al Parlament, Alejandro Fernández, ha acusat l'independentisme de voler "erosionar" la corona, la justícia i els cossos de seguretat per "tornar-ho a fer". Es tracta, segons ha dit, d'erosionar les tres institucions que van frenar el cop del 2017 per tornar-ho a intentar. "Volen eliminar els obstacles que van impedir el cop", ha afegit en el seu discurs. També s'ha mostrat molt dur amb el líder del PSC, Salvador Illa. "O és l'alternativa o és el palmero d'ERC, les dues coses impossible. Va enganyar massivament la societat catalana en campanya electoral", li ha etzibat.



Fernández creu que ara s'està en una altra fase del procés "més llarga, més dura i difícil". "Pretenen erosionar les tres institucions que han frenat el cop: la corona, la justícia i les forces de seguretat". I ha afegit que els independentistes volen "desprestigiar" Espanya caricaturitzant-la com a "feixista". "Volen eliminar els obstacles que els van impedir el cop perquè, qu