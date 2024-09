Decepció entre els antics treballadors de Nissan pel nou retard en l'inici de l'activitat a la planta de la Zona Franca

El passat abril es va anunciar l'acord entre la xinesa Chery i la catalana Ebro per reactivar l'activitat a l'antiga fàbrica de Nissan a la Zona Franca de Barcelona, que establia que els primers cotxes es comencessin a produir a finals d'aquest any. Però ara la decisió de la companyia asiàtica de retardar l'inici de les operacions, com a mínim fins a l'octubre de 2025, ha fet que els antics empleats hagin reaccionat amb tristesa i decepció.

La plantilla tem els efectes sobre l'ocupació, les incerteses sobre el nou context internacional que s'ha obert amb l'increment dels aranzels de la Unió Europea als vehicles elèctrics importats de la Xina i es mostra preocupada per absorbir l'excedent de treballadors, que estaven ocupats a la planta de Nissan i que resten pendents de resoldre el seu futur laboral.

De moment, l'altre soci de la iniciativa, Ebro manté el seu calendari i ha confirmat que arrencarà la seva activitat al novembre amb un torn de 100 treballadors, lluny del miler promès a l'acord signat fa només cinc mesos.

Paral·lelament, tampoc s'ha tancat l'acord entre la xinesa Chery i Goodman, la companyia propietària dels terrenys, ja que les previsions de la firma asiàtica fan necessària una major disponibilitat d'espai derivat de l'objectiu de fabricar vehicles elèctrics en un futur immediat.

Mentrestant, Ebro està a l'espera de l'homologació final dels seus models per iniciar la producció, cosa que permetria arrencar amb les línies d'assemblatge i ocupar un centenar de persones. Fonts sindicals d'Ebro han explicat a Públic que, més enllà de la decepció pel retard, la marxa enrere de Chery impactarà en els ritmes de producció del model Omoda 5 i en els futurs cotxes electrificats.

La decisió implica retardar també el sistema de fabricació previst: el CKD. Aquestes sigles en anglès, que corresponen a Completely Knock Down, fan referència al mètode logistic pel qual es consoliden en un magatzem totes les peces necessàries per muntar un vehicle. És a dir, la soldadura, el muntatge i la pintura. Per contra, fins i tot la producció d'Ebro s'iniciarà amb el format DKD, amb l'assemblatge de peces procedents de la Xina. L'aposta pel primer sistema afectarà també els proveïdors locals, que de moment no poden col·laborar amb els fabricants de la Zona Franca.

Incorporació progressiva de treballadors

"L'inici de la fabricació dels models S700 i S800 d'Ebro no compensa ni de lluny les xifres que ens van prometre a l'abril", lamenten les mateixes fonts de la plantilla, posant el focus en què al novembre només es donarà feina a 100 treballadors, l'abril de 2025 a dos torns i al juny de l'any 2025, a tres.

Aquest increment en la contractació serà possible gràcies al fet que a partir del novembre, la fàbrica iniciarà la producció dels models S700 i S800, cadascun amb versions de gasolina i híbrides endollables. Els dos models són de la gamma SUV, que són vehicles esportius utilitaris.

En aquest sentit, el conseller delegat d'Ebro, Pedro Calef, avança que té la intenció de tenir fins a quatre models diferents acoblats a la planta de la Zona Franca abans de finals de l'any 2025. A més dels dos esmentats, la previsió és iniciar la producció del model S400, un cotxe més petit que els anteriors, i una versió reduïda d'aquest.

Ebro precisa està treballant en la creació d'una línia completa de producció de vehicles, la qual cosa implica una inversió significativa en infraestructura i tecnologia. Aquesta acció, segons assenyala la companyia, busca establir una base sòlida per al futur creixement i desenvolupament de la marca a l'Estat espanyol. A més, l'objectiu és establir una xarxa de distribució amb 30 punts de venda, que podria arribar als 75 l'any 2025, que segons l'empresa "demostra la confiança en la demanda dels seus productes i el seu compromís amb l'accessibilitat per als consumidors espanyols".

Lluny de la recol·locació

Malgrat aquests anuncis d'Ebro, que els representants dels treballadors han escoltat de primera mà de la direcció de l'empresa, el col·lectiu lamenta que fins a l'octubre de 2025 cap de les dues companyies aconseguirà absorbir els 600 treballadors pendents de recol·locació. Aquests es troben ara en una borsa de formació, mentre que hi ha 300 pendents de recol·locació i que han esgotat o estan a punt de deixar de cobrar l'atur.

La signatura de l'acord del passat abril semblava el punt final del llarg procés de reindustrialització de la planta de la Zona Franca des que Nissan en va anunciar el tancament el maig del 2020. A l'acord, es preveia fabricar 150.000 cotxes a l'any el 2029 i donar feina als 1.200 empleats que van quedar a l'atur després del tancament de Nissan.

La producció a la planta havia de començar aquest passat estiu amb la fabricació de l'Omoda 5 EV, un cotxe elèctric de Chery, que permetria la incorporació de 150 empleats. A finals d'any es començarien a fabricar els primers Ebro, un SUV de gamma mitjana i un SUV de gamma mitjana alta, de combustió i híbrids, i seguirien dos models més l'any 2025. El primer objectiu de la planta era fabricar 50.000 vehicles el 2027.

Tenint en compte que els dos socis industrials (Chery i Ebro) no treballaran al 100% fins a finals de l'any 2025, aquest propòsit sembla difícil d'assolir. Davant d'aquest escenari, els treballadors evidencien el seu desengany, ja que afirmen que "a l'abril ens van comentar que començaríem molt forts amb l'Omoda i arrencaríem amb dos torns, però no ha sigut així". Ara, el punt de confiança el situen amb l'inici progressiu de la producció.