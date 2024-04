Acord per reactivar l'antiga fàbrica de Nissan gairebé tres anys després del tancament

Acord entre la xinesa Chery i la catalana Ebro EV-Motors per reactivar l'antiga fàbrica de Nissan gairebé tres anys després del tancament de les instal·lacions de la japonesa a Catalunya. Les dues empreses han anunciat la creació d'una joint venture amb participació majoritària d'Ebro per fabricar vehicles de les marques Omoda i Ebro a la Zona Franca.

El pacte s'ha donat a conèixer aquest dimarts després de mesos d'intenses negociacions i diversos viatges a la Xina per part de les autoritats i de l'empresa, i es segellarà oficialment divendres en un acte a la Zona Franca. La previsió és que els primers cotxes es comencin a fabricar a finals d'any. Tot i que per ara no s'han donat xifres, algunes previsions apuntaven que Chery podria fabricar 50.000 vehicles l'any.



L'acord, s'ha concretat aquesta setmana a Wuhu en negociacions amb el CEO d'Ebro, Pedro Calef, i el vicepresident executiu de Chery, Guibing Zhang, permetrà la reindustrialització de la planta de Barcelona, propietat d'EV MOTORS. Els treballadors han hagut d'esperar més de dos anys, durant els quals s'han anat esgotant les prestacions d'atur, a tornar a l'antiga fàbrica de Nissan.

L'adeu de Nissan es va anunciar oficialment el maig del 2020. Després de mesos de vagues, es va constituir una mesa formada per la Generalitat, el Govern espanyol, els sindicats i la mateixa Nissan per pilotar el procés de reindustrialització de les tres fàbriques, la de Zona Franca, la de Montcada i Reixac i la de Sant Andreu de la Barca, que finalment va acabar caient del procés.

Un procés ple d'entrebancs i retards

El procés va estar ple d'entrebancs i retards. Moltes propostes van passar per la mesa, entre les quals la dels xinesos Great Wall Motors, que eren els favorits per instal·lar-se. El no de la multinacional asiàtica va ser "el moment més dur" pels integrants de la reindustrialització, segons han explicat després.

L'acord arriba després que, a principis de març, s'anunciessin canvis en l'estructura del Hub Tech Factory, l'empresa que està reindustrialitzant l'antiga Nissan conjuntament amb Silence. EV Motors va assumir el 100% de les accions després d'adquirir el 40% que tenia l'empresa QEV. L'operació es va tancar amb un pagament de 12 milions supeditat a l'èxit del projecte.

El conseller d'Empresa, Roger Torrent, ha mostrat la seva satisfacció per aquest acord. "Ens havíem proposat la continuïtat industrial amb una activitat vinculada al sector de l'automoció i amb aquest acord ho aconseguim", ha dit Torrent, qui ha destacat que "aquest acord és bo per tot l'ecosistema del nostre país, per tota la indústria auxiliar, per tota la indústria proveïdora d'aquesta cadena de valor i ens reposiciona en ple segle XXI cap a la mobilitat elèctrica".