La defensa de Dani Alves torna a canviar de versió i reconeix que va penetrar vaginalment la víctima

Nou gir de guió en les declaracions de Dani Alves i la seva defensa. L'advocat del futbolista, Cristóbal Martell, ha ofert aquest dijous la quarta versió diferent dels fets succeïts a la discoteca Sutton de Barcelona el passat 30 de desembre, i ha reconegut per primera vegada que el futbolista va penetrar vaginalment la víctima. Ho ha fet en la vista oral celebrada a l'Audiència de Barcelona per abordar el recurs d'excarceració, en què la Fiscalia i l'acusació particular han defensat que Alves segueixi en presó preventiva per l'elevat risc de fuga.



Tot això arriba després que l'examen clínic de les restes biològiques substretes del cos i la roba de la denunciant concordés a la perfecció amb la mostra d'ADN del brasiler, mentre Alves continua pres al centre penitenciari Brians 2. L'advocat del futbolista ha sostingut que la penetració va ser consentida, perquè en el cas contrari la víctima presentaria lesions genitals. També ha exposat que la defensa de la víctima presenta "dubtes" perquè les imatges de vídeo de les càmeres de seguretat "no acrediten les acusacions", i ha explicat que l'actitud prèvia als fets de la denunciant i les seves acompanyants no mostra cap senyal d'incomoditat.

Peticions de mantenir la presó preventiva

Per la seva banda, la Fiscalia i l'acusació particular han rebatut els arguments de la defensa del futbolista, al·legant que si la relació hagués estat consentida el futbolista no hagués marxat immediatament ni hagués ignorat a la noia al sortir, mentre ella plorava i es queixava d'una ferida al genoll.

Amb tot, la Fscalia i acusació han demanat que Alves segueixi en presó preventiva sense fiança ni altres mesures cautelars al mantenir-se el "greu risc de fuga". Creuen que l'actual parella del futbolista, una model internacional, no és un important arrelament a l'Estat espanyol. Igualment, l'acusació ha assegurat que el patrimoni d'Alves li permetria marxar en avió privat d'Espanya inclús sense passaport, ja que és conegut arreu del món i es podria identificar amb altres documents oficials.

L'advocada de la denunciant, Ester Garcia, ha valorat davant la premsa que és imprescindible mantenir a Alves a la presó pel risc de fuga. També ha recordat que el futbolista porta menys d'un mes tancat, i que el cas s'està tramitant amb celeritat. A més, considera que deixar en llibertat el futbolista seria un "atemptat contra la integritat psicológica" de la seva clienta, perquè ella es veu "obligada" a estar tancada a casa a causa de la pressió mediática.