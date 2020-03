La demanda científica del confinament total s'internacionalitza

Un total de 62 experts, entre els quals els investigadors Oriol Mitjà, Àlex Arenas i Xavier Rodó, han publicat un article a la prestigiosa revista mèdica 'The Lancet' per demanar al Govern espanyol que passi al "confinament total" per aturar el creixement exponencial de casos de coronavirus a l'Estat. Els experts alerten que el model predictiu basat en les mesures preses fins ara, restriccions parcials de la mobilitat, mostra que aquestes decisions seran "insuficients" per evitar que els hospitals es trobin "desbordats" en les properes setmanes i preveuen un "col·lapse" del sistema sanitari. Per això demanen al govern espanyol que "implementi amb urgència mesures més dràstiques per minimitzar l'impacte de la pandèmia". L'article va en la mateixa línia que ja van exposar en un manifest diversos científics de l'Estat ara fa una setmana.

Els científics proposen a l'article una sèrie de mesures, com ara aïllar tots els territoris on hi hagi més de cent casos per cada 100.000 habitants, és a dir, tancar-los totalment i confinar tota la població que no sigui de serveis essencials. El confinament hauria de ser en un període d’entre 15 i 21 dies. Actualment els territoris amb aquestes xifres de contagis a l'Estat espanyol serien la Rioja, Madrid, Navarra, Euskadi, Castella la Manxa, Catalunya i Castella i Lleó.

A la resta caldria mantenir les mesures que estan en vigor actualment i afegeixen que unes mesures d’aquest tipus, combinades amb una aplicació intensiva dels tests de detecció dels casos sospitosos de la Covid-19 ha demostrat tenir uns bons resultats. L'article també demana més recursos en material mèdic i de protecció sanitària per als professionals de la sanitat.