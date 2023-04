Què demanen els ciclistes als partits per a les eleccions municipals?

Estem a menys d'un mes del període electoral de les eleccions municipals del 28 de maig, i no només els partits es comencen a mobilitzar. També ho fan entitats com Bicicleta Club de Catalunya-BACC, que ha proposat un total de 10 idees per promoure la bicicleta. Es tracta de propostes que "els diferents partits polítics haurien de considerar per a les eleccions municipals de 2023 i la pròxima legislatura a totes les poblacions de Catalunya", segons defensen.

Entre aquest decàleg destaca la idea d'establir un protocol contra "l'assetjament" a les persones que circulen en bicicleta. "Fer que els cossos policials evitin l'assetjament per part conductors/es de vehicles motoritzats", una pràctica que consideren que desincentiva l'ús de la bicicleta.

També amb relació al control, demanen fomentar la policia amb bicicleta, formant i sensibilitzant els cossos policials, i habilitant patrulles ciclistes. "L'ús de la bicicleta proporciona proximitat a la població i un coneixement de primera mà de l'entorn que permet suggerir mesures per a millorar desplaçaments i seguretat", consideren els ciclistes.

En matèria econòmica i per fomentar l'ús de la bicicleta, BACC reclama la creació d'un programa de finançament i ajudes per a adquirir de bicicletes, bicicletes elèctriques i bicicletes de càrrega. Tot plegat, en el marc d'un conveni amb el sector i les botigues de bicicletes. Alhora, proposa fer campanyes i donar presència institucional per comunicar "de forma activa, clara i continuada" la bicicleta com una "veritable opció de mobilitat segura, atractiva, econòmica i saludable".

Millors carrils bici i reducció de la velocitat

Pel que fa a propostes sobre la circulació dels ciclistes, es demana millorar la xarxa de carrils bici existent a Catalunya, amb carrils més amples perquè siguin més segurs i es puguin adaptar a la demanda, i també carrils bidireccionals en carrils de sentit únic. El Bicicleta Club de Catalunya aposta, tanmateix, per connectar itineraris ciclistes que es trobin separats, per donar "continuïtat i solucionar els punts negres". "Crear xarxes contínues i segures de carrils bici entre municipis", afegeixen.

Destaca especialment l'aposta per reduir i controlar la velocitat. Els ciclistes suggereixen establir zona 30 a tot l'entorn urbà, alhora que es despleguen més controls de velocitat per millorar la seguretat de tots els usuaris de l'espai públic.

També demanen prioritzar la programació semafòrica per afavorir els modes de transport més sostenibles i reduir al mínim les aglomeracions i esperes. O crear i promoure espais d'aparcament segur per a bicicletes a les ciutats i als municipis.

Finalment, el BACC també aposta per promoure el transport de mercaderies i paqueteria amb bicicletes de càrrega mecàniques o elèctriques. "La ciclologística d'última milla aporta els beneficis de la bicicleta en la distribució de mercaderies, però cal un impuls decidit de l'administració perquè sigui rellevant", defensen.