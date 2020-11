Denuncien tracte degradant al CIE de Barcelona amb migrants aïllats per la Covid "dormint i menjant al terra"

"Vaig passar deu dies aïllat en una habitació del CIE que no sé localitzar dins del

centre. L'habitació no comptava amb cap mena de moble, ni cadira, ni llit on pogués asseure'm o estirar-me. Tampoc tenia cap taula ni prestatgeria. Tampoc hi havia llum. Només hi havia una finestra. Vaig passar les 24 hores d'aquells deu dies tancat en aquella habitació sense tenir contacte amb cap altre intern, dormint i menjant a terra".



Aquest és el relat d'una persona migrant d'origen algerià que fa més d'un mes que està tancat al Centre d'Internament d'Estrangers (CIE) de Zona Franca, a Barcelona, i que va passar en aquestes condicions un aïllament de deu dies després de resultar ser positiu per Covid-19 en una prova PCR, quan portava diversos dies internat.

Amb aquestes mateixes paraules, els advocats dels col·lectius d'Iridia i Migra Studium, Andrés García Berrio i José Javier Ordóñez, han presentat dues queixes davant el jutjat de control del CIE després de visitar a dues de les persones internades. Una d'elles, a més, ha acabat en una denúncia davant el jutjat de guàrdia divendres passat per un presumpte delicte contra la integritat moral per les condicions de l'aïllament i per presumptes tractes degradants i inhumans, ja que també va denunciar haver patit agressions dels funcionaris de Policia que els custodien en dues ocasions durant el seu tancament, que va començar el 16 d'octubre, explica el lletrat García Berrio.

Segons la denúncia, a la qual ha tingut accés Público, aquest intern, per a anar al lavabo havia de demanar als agents que li obrissin la porta, al que es van negar diverses vegades. "A vegades vaig haver de fer les meves necessitats a través de la finestra perquè els agents es negaven a deixar-me sortir per a anar al bany", afirma aquesta persona.



Des que va tornar a funcionar, a principis d'octubre, el CIE català ha anat augmentant el nombre de persones internades fins a les 81 persones, totes d'origen algerià i procedents de Mallorca, on havien arribat prèviament en pastera, sosté García Berrio, que assegura tenir constància d'almenys vuit casos positius entre els interns.

Fonts del Ministeri de l'Interior rebaixen a tres el nombre de casos positius en el CIE després de la reobertura i asseguren que no hi ha infectats actualment. També sostenen que totes les habitacions del CIE tenen llits i que els aïllats sempre han estat en habitacions condicionades.



García Berrio, per part seva, aprecia consistència en els relats dels internats i confia que una recerca posterior aclareixi si les condicions d'aquests dos migrants han estat excepcionals per algun motiu o si tots els aïllats han patit aquestes condicions.

Autolesions i agressions policials

Un dels denunciants en la seva queixa afirma a més que va ser agredit pels funcionaris en dues ocasions, una al principi de l'aïllament, quan va començar a autolesionar-se, desesperat després d'un temps prologant en aquesta situació. "Sentint que m'estaven tractant de manera inhumana, vaig agafar el ganivet de plàstic que em van proporcionar per menjar i em vaig autolesionar provocant-me talls en tot el cos", especifica l'escrit. Segons aquest relat, quan els policies es van adonar, van entrar a l'habitació per tranquil·litzar-lo i, a continuació, el van immobilitzar amb els braços a l'esquena i li van propinar cops de puny i puntades. "Mentre uns m'agafaven la resta em colpejaven", denúncia aquesta persona, que no és capaç de precisar quants agents eren.

La segona presumpta agressió va tenir lloc "en els dies següents", encara que reconeix que va perdre la noció del temps durant el tancament. Va passar després que l'intern els digués als agents que l'estaven "tractant com un gos", quan li van portar un menjar. "Me'l van tirar, mostrant un absolut menyspreu per mi". Això va provocar que l'immobilitzessin i agredissin com la vegada anterior, apunta.



Després d'aquest episodi, "abans de ser retornat amb la resta dels interns i

desesperat per la situació que estava vivint, en un moment que em van

permetre anar al lavabo, vaig agafar el fluorescent del bany, el vaig trencar i em vaig provocar talls als braços i cames", descriu l'intern, que afirma que alguna d'ella va requerir sutura.

Demanen una recerca i un protocol d'aïllament

Els advocats ja van presentar una queixa davant el jutjat de control el passat 16 d'octubre —quan es tenia constància de diversos positius per covid al CIE— per la falta d'un pla de contingència complet i d'infraestructures aptes per realitzar quarantenes en cas de positius entre els internats. Demanaven el tancament del centre, seguint els passos del titular del Jutjat d'Instrucció 8 de Las Palmas de Gran Canaria, també jutge de control del CIE de l'illa, qui va decretar el tancament el març passat per motius sanitaris en detectar-se diversos casos de coronavirus. Actualment ha reduït a 42 el màxim de persones internades per falta d'infraestructures per garantir les mesures de distanciament social i ha advertit que tornarà a clausurar-lo si es detecta un nou positiu.

L'Ajuntament de Barcelona, després de dues visites al CIE de Zona Franca per part de l'Agència de Salut Pública de la ciutat el passat octubre, també va demanar el tancament del CIE al jutjat de control per motius de salut pública, en constatar que no es disposava d'un pla complet d'actuació ni d'infraestructures adequades per prevenir la propagació del virus.



En el seu últim informe, realitzat quan hi havia tres positius al CIE, i la seva posterior queixa al jutjat de control, el consistori català advertia que hi havia contagiats en els dos mòduls del centre i més de 30 contactes estrets en cada pavelló que no podien realitzar la quarantena de manera eficaç. També alertava que el centre només disposava de quatre habitacions d'aïllament preventiu individual i que la resta eren estades compartides, ocupades per tres o quatre persones amb qui també compartien lavabo i dutxes.

Ni els col·lectius ni l'ajuntament han rebut resposta del jutjat., precisen a Público totes dues fonts. "Com menys és sorprenent que en una situació de pandèmia com l'actual hagi transcorregut un mes sense que s'hagi emès una resolució per part dels Jutjats de Control del CIE de Barcelona", expressen els lletrats en la seva queixa.

Demanen al jutjat que ordeni que les persones que hagin de complir quarantena sanitària siguin traslladades a un lloc adequat per a això, com ara hotels sanitaris, que s'estableixi en quins espais i amb quines condicions han de dur-se a terme els aïllaments i que realitzi una recerca sobre les condicions en les quals han estat completes les mesures de quarantena en el CIE des de la seva reactivació.