L'Ajuntament de Barcelona reclama el tancament del CIE del Zona Franca després que un intern hagi donat positiu

L'Ajuntament de Barcelona ha demanat el tancament del Centre d'Internament d'Estrangers (CIE) de la Zona Franca després que un intern hagi donat positiu en coronavirus. Segons els regidors Marc Serra i Gemma Tarafa, un informe de l'Agència de Salut Pública de Barcelona apunta que el centre no té cap pla de contingència per evitar la transmissió del virus i remarca que al mòdul on hi ha l'infectat, amb un total de 40 interns, només hi ha quatre habitacions on poder fer un aïllament individual.

En aquest sentit, han subratllat que tot i que els 39 interns del mòdul han estat contactes directes no podran aïllar-se. Per tot això, han presentat una queixa als jutjats de control del CIE per sol·licitar el tancament del centre perquè suposa "un risc". Tal com ha apuntat el regidor de Drets i Ciutadania, Marc Serra, ja hi ha jurisprudència en aquesta qüestió, com és el cas de l'auto del jutjat d'instrucció número 8 de Las Palmas de Gran Canaria, que el 8 d'octubre va determinar que si hi havia contagis entre els interns del CIE s'havia de desallotjar i tancar les instal·lacions per garantir la salut pública dels canaris, dels treballadors i dels interns.

Un cop presentada la queixa, Serra ha avançat que ara el jutge "haurà de posar en una balança l'interès públic de l'execució de les ordres de devolució o bé preservar la integritat física dels interns".

La regidora de Salut, Envelliment i Cures, Gemma Tarafa, ha assegurat que com que no es pot fer un aïllament en condicions perquè no es pot sectorialitzar l'espai hi ha un "risc per a la salut pública" i els interns haurien de sortir de les instal·lacions.



D'altra banda, han explicat que als 81 interns del CIE se'ls va fer una PCR abans de la reobertura del centre, a la que tots van donar negatiu. A més, han apuntat que el 13 d'octubre es va demanar al CIE que fes una PCR a tots els treballadors però han lamentat que no han rebut cap resposta a la petició.

Queixa d'Irídia i Fundació Migra Studium

Al marge de la queixa de l'Ajuntament, Irídia i la Fundació Migra Studium també han presentat una queixa al jutjat de control pel contagi i per la impossibilitat de "garantir unes bones condicions sanitàries", com ha assenyalat l'advocat i membre d'Irídia Andrés García Berrio en una roda de premsa davant del CIE.

A l'escrit, les entitats demanen el tancament de l'equipament i sol·liciten al Ministeri de l'Interior que busqui espais adequats i alternatius al CIE perquè els positius i contactes estrets puguin fer una quarantena "en condicions dignes". Per a la resta d'interns demanen un recurs d'acollida humanitària.



Mercè Duch, de la plataforma Tanquem els CIE, ha denunciat que no tenen "ni idea del que passa a dins" perquè no es permeten visites ni se'ls dona cap informació. Ha assegurat que ara és "especialment" important el tancament del centre perquè "no tenen les condicions sanitàries adequades". SOS Racisme ha dit que és "intolerable" que el centre segueixi obert en plena pandèmia i han insistit que es tracta "d'una peça més d'un parell racista". Paral·lelament, Lamine Sarr, de Regularización Ya, també ha reclamat el tancament dels CIEs i la llibertat dels interns, que ha remarcat que "no han comès cap delicte més enllà de ser immigrants".