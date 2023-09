Desactivada l'alarma per pluges intenses després de 350 avisos als Bombers

Protecció Civil ha desactivat aquest dissabte a primera hora l'alarma per l'episodi de pluges intenses, que ha finalitzat amb un total de 355 avisos als Bombers i 506 trucades al telèfon d'emergències per 374 incidents.



El temporal va arrencar divendres al matí a les comarques del Montsià i el Baix Ebre, però a mesura que passaven les hores es va anar estenent per tota Catalunya, especialment al litoral i al prelitoral. Les darreres tempestes de forta intensitat s'han donat aquest matinada al Baix Empordà, amb registres de amb registres de 55,3 litres a Castell d'Aro o 48,2 litres a Palafrugell.



La majoria d'avisos i trucades es van rebre des de les Terres de l'Ebre

La majoria d'avisos que van rebre els Bombers eren per inundacions d'habitatges, branques caigudes i cables que treien espurnes, i es van concentrar divendres al matí a les Terres de l'Ebre (67) i, més tard, a l'àrea metropolitana nord (95) i sud (77).



Pel que fa a les trucades al 112, la majoria es van efectuar des del Baix Ebre (91), seguit del Barcelonès (86), Vallès Occidental (59) i Baix Llobregat (34). Tres de les localitats més afectades per les pluges han estat l'Ametlla de Mar, Deltebre i l'Ampolla.

Les conseqüències dels aiguats

Entre les diverses actuacions dels Bombers, se'n destaca l'atenció a un resident que s'havia quedat atrapat a una casa dins d'un arrossar inundat al Deltebre (Baix Ebre) o la retirada d'una pedra de grans dimensions que havia caigut sobre una tanca a la Palma de Cervelló (Baix Llobregat).



A Sant Pere de Ribes (Garraf), d'altra banda, ha col·lapsat aquest matí un edifici en obres i els Bombers i el Grup Caní de Recerca han fet una exploració per descartar que no hi hagués ningú atrapat sota la runa.

Esllavissada a la GI-682 a Tossa de Mar

Segons les últimes dades del Servei Català de Trànsit (SCT), la carretera GI-682 es troba afectada per una esllavissada al quilòmetre 31, entre les cales de Giverola i de Salionç, a Tossa de Mar (Selva). Hi ha un pas alternatiu per circular.



L'Agència Catalana de l'Aigua (ACA), per la seva banda, ja ha informat que aquest dissabte la crescuda del riu Llobregat a l'alçada de Sant Vicenç dels Horts ha baixat per sota dels llindars d'alerta, després que ahir es recomanés evitar els accessos a la llera del riu, als guals i punts baixos. A hores d'ara, però, el cabal encara supera el nivell habitual.