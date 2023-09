El Govern espanyol declararà "zona catastròfica" els municipis del Montsià més afectats pels aiguats

El Govern espanyol inclourà els municipis del Montsià afectats per les tempestes violentes de diumenge en una declaració estatal de zona afectada per emergència de Protecció Civil que inclourà les regions de Madrid i Toledo. El delegat de l'Estat a Catalunya, Carlos Prieto, juntament amb el subdelegat a Tarragona, Santiago Castellà, han visitat Ulldecona, Alcanar i Santa Bàrbara aquest dimarts.

Prieto s'ha compromès a trobar línies de subvencions amb Interior i Política Territorial que puguin ajudar a revertir els desperfectes causats per la DANA de diumenge i per atendre determinades necessitats derivades de situacions d'emergència o naturalesa catastròfica. Els alcaldes demanen el treball coordinat i conjunt del Govern espanyol i català per reparar els danys, sobretot als camins rurals on encara no s'han cobrat els ajuts del temporal de 2021. De moment, no s'ha concretat cap xifra.

D'altra banda, Prieto s'ha mostrat disposat a "col·laborar" amb el Govern català per ajudar els municipis afectats "com més aviat millor", i que pugui recuperar "la normalitat prèvia als aiguats". El delegat espanyol ha recordat que ja es van atorgar 37 milions d'euros en ajuts pel temporal Gloria i 2,5 milions d'euros més després de les inundacions de l'1 de setembre de 2021 a Alcanar, uns aiguats que també van tenir afectacions a Ulldecona, entre d'altres.

En aquest sentit, juntament amb l'alcaldessa de municipi, Núria Ventura, s'ha recordat que estan pendents de cobrar els ajuts d'aquella partida, un conveni que es va signar a final de l'any passat i que ha de repartir la Generalitat. "Nosaltres hem resolt en la part que ens toca", ha recordat Carlos Prieto.

"Entenem que ha de tenir els seus procediments i ser correcte administrativament i ahir el conseller Elena i la consellera Vilagrà van dir que farien per agilitzar les ajudes. Nosaltres la part de feina del 2021 ja la tenim feta", ha insistit el delegat del govern espanyol a Catalunya.

Prieto, al costat de Ventura, han demanat al Govern "una interpretació més flexible" de les bases per incloure els camins de terra malmesos en la recepció d'ajuts, unes infraestructures agràries que es van quedar fora de la línia de subvencions del 2018. "És independent de si és de terra o és de formigó. El dany existeix i, per tant, s'ha de reparar i hem de poder garantir als pagesos que puguin entrar a les seves finques, igual que els ramaders i que puguin continuar guanyant-se la vida dignament", ha afegit l'alcaldessa.