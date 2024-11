Desallotjats els últims legionaris que ocupaven il·legalment les antigues Casernes de Sant Andreu

Barcelona recupera les antigues Casernes de Sant Andreu, que durant una dècada ha estat ocupada per exlegionaris. L'última germandat que restava a l'espai, la Germandat d'Antics Cavallers Legionaris de Barcelona, va ser desallotjada el passat mes de juliol després d'un llarg procés judicial. Ara l'Ajuntament de Barcelona ha recuperat els terrenys i l'edifici, que utilitzarà per promoure la construcció d'habitatges, tal com va preveure el Govern municipal de Colau.

Els terrenys que ocupaven els legionaris són propietat del Consorci de la Zona Franca (CZF), que els va cedir a l'Ajuntament perquè els traspassés a l'administrador estatal d'infraestructures Adif.

El desallotjament parteix del requeriment judicial que va fer el 2022 el Consorci de la Zona Franca a instàncies de la Junta de Compensació, on hi és present l'Ajuntament de Barcelona. Aquest requeriment es va fer després que l'entitat rebutgés una indemnització de 12.600 euros per tal d'abandonar els terrenys i l'edifici que ocupaven a les antigues casernes.

Al setembre del 2023, el jutjat de primera instància número 3 va dictar una sentència favorable al desallotjament, contra la qual l'entitat va interposar un recurs d'apel·lació. La Junta de Compensació va instar l'execució provisional de la sentència, que va ser acceptada pel mateix jutjat i executada el 3 de juliol.

10 anys de procés judicial

El 2013, el Consorci de la Zona Franca va signar un conveni amb les Germandats de Sargents Provisionals, Cavallers Mutilats i Antics Cavallers Legionaris per tal de cedir-los l'ús d'una parcel·la de 5.000 metres quadrats, a més del local de les antigues casernes que ja ocupaven. El solar en qüestió s'hauria d'haver cedit pel Consorci a l'Ajuntament a títol fiduciari amb la condició que els terrenys estiguessin lliures d'edificis i ocupants, en acompliment de la reparcel·lació de casernes aprovat el 2010.

El consistori va requerir el 2019 formalment a la Junta de Compensació, entitat de naturalesa administrativa presidida pel consorci, que lliurés a la corporació municipal la finca ocupada lliures de preexistències. Després de la pandèmia es van reprendre les negociacions, fruit de les quals dues de les germandats van acceptar la indemnització i van abandonar l'espai. La tercera és la que va ser desallotjada al juliol.