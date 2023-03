Desarticulat un grup criminal a Sabadell que retenia dones migrades i les explotava sexualment

La Policia Nacional ha desarticulat a Sabadell una organització criminal especialitzada en el tràfic d'éssers humans que retenia dones migrades i les explotava sexualment. Els agents han detingut cinc membres de la banda i han alliberat set víctimes, que arribaven a Espanya enganyades des del seu país d'origen, Colòmbia, amb la promesa d'una feina com a cuinera durant 12 hores al dia per un sou d'uns 33 euros diaris, amb allotjament i menjar inclòs.

Un cop a Barcelona, però, eren acompanyades fins a un pis a Sabadell on eren explotades. L'organització criminal gestionava el trasllat des del país d'origen burlant els controls fronterers i les dones ingressaven com a turistes. La banda gestionava els bitllets d'anada i tornada i els facilitaven les reserves d'hotel.

A la cuina clandestina havien de lliurar el passaport i el telèfon mòbil i les tancaven en un soterrani amb clau perquè no poguessin sortir. Les dones havien d'estar disponibles les 24 hores per a possibles clients i vivien en un habitacle reduït i insalubre compartint llit.

Segons informa la policia en un comunicat, l'organització actuava com un call center i les integrants de la mateixa gestionaven els telèfons, oferien serveis als clients, establien tarifes i els assignaven a les víctimes, que eren sotmeses a un control estricte per part dels membres de la banda.

Per exemple, per sortir del domicili havien de demanar permís, desplaçar-se per zones properes al pis o fer-ho com a màxim en grups de dos o tres. A més de ser obligades a mantenir relacions sexuals, també eren obligades a consumir substàncies estupefaents i eren colpejades i agredides.

Una vintena de víctimes més

Tanmateix, la investigació ha pogut acreditar que hi hauria almenys una vintena de víctimes potencials més de l'organització. També s'ha intervingut material documental i informàtic relacionat amb l'explotació.

Als detinguts se'ls imputen els delictes de tràfic d'éssers humans amb finalitats d'explotació sexual, delictes relatius a la prostitució, blanqueig de capitals i delictes contra la salut pública per tràfic de drogues. El jutjat ha acordat l'ingrés a presó per a dos dels detinguts i mesures no privatives de llibertat per als altres tres.