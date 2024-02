Detingut l'home que va agredir a una desena de dones al metro de Barcelona

Els Mossos d'Esquadra han detingut a l'home que va agredir indiscriminadament a una desena de dones a l'andana del metro de Camp de l'Arpa de Barcelona. L'agressor va començar a colpejar a les víctimes mentre caminava per l'estació, sense aturar-se. Els fets van succeir a les deu del matí de divendres i ara la policia investiga si hi ha més dones agredides. De moment, només una dona ha presentat denúncia.

A través d'un vídeo que s'ha difós per les xarxes socials, l'home colpejava les dones sense cap motivació aparent, i per això la Unitat de Delictes d'Odi s'ha fet càrrec de la investigació per determinar si es tracta d'un cas de delicte d'odi per raó de gènere. Una de les dones ha patit lesions greus, segons la policia.

Més informació sobre l'agressor

No és la primera vegada que els Mossos detenen aquest individu, sinó que té cinc atecedents per altres fets de "delinqüència comuna". L'home, de 30 anys, havia estat autor de diversos furts o robatoris, però en cap cas havia comès cap delicte d'odi.

En les imatges que s'han viralitzat, a mesura que avança per l'andana va colpejant amb més ràbia, esquivant els homes i només agredint a dones. Quan és a punt d'arribar al final, pega amb molta força al coll a una noia amb auriculars i la fa caure a terra violentament.