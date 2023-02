Detinguts quatre homes a Sitges per agredir sexualment una dona durant les festes de Carnaval

Els Mossos d'Esquadra han detingut quatre homes acusats d'estar involucrats en una presumpta agressió sexual a una dona dins un domicili de Sitges (Garraf). Segons fonts policials, els fets han passat la matinada d'aquest dimecres i a un dels arrestats se l'investiga com a autor material de l'agressió. Els altres tres han estat detinguts per no haver fet res per ajudar la víctima. Les mateixes fonts apunten que la dona ha avisat la policia, que havia desplegat un dispositiu especial amb motiu de les festes de Carnaval.

Pel que fa al balanç definitiu de l'operatiu relacionat amb aquesta festivitat, des de Dijous Gras els Mossos han detingut quinze persones. La majoria, per delictes de furts i per tràfic de drogues. També hi ha hagut 357 identificacions.

En relació a la prevenció de les agressions sexuals, la policia destaca el desplegament de diversos controls en el marc de rutes denominades Camins Segurs per evitar qualsevol situació de violència. Asseguren que a la via pública no hi ha hagut cap incidència en aquest sentit, i ressalten que l'única denúncia s'ha produït en el marc d'un domicili privat.

15 persones detingudes durant el Carnaval

Pel que fa als controls de trànsit en el marc de l'operatiu del Carnaval de Sitges, entre dissabte i dimarts els Mossos han fet 750 proves d'alcoholèmia. D'aquestes, hi ha hagut 57 conductors que han donat positiu en alcohol, 10 dels quals amb una taxa superior al 0,60 mg/l expirat, de manera que han estat denunciats penalment. També hi ha hagut tres positius de conductors que conduïen sota els efectes de la droga.

D'altra banda, els Mossos també han implementat el Pla Daga per controlar la tinença i ús d'armes blanques. En aquest sentit, durant el Carnaval de Sitges han intervingut 13 armes blanques prohibides.