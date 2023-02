L'Audiència de Barcelona manté Dani Alves en presó preventiva per agressió sexual

L'Audiència de Barcelona ha decidit mantenir Dani Alves en presó preventiva per agressió sexual, tal com havien demanat la Fiscalia i l'acusació particular. L'exjugador del Barça està en presó preventiva des del 20 de gener acusat de cometre una agressió sexual a una dona el 30 de desembre passat a la discoteca Sutton de Barcelona. Alves està al centre penitenciari Brians 2.

La seva defensa va presentar un recurs demanant la llibertat amb mesures cautelars, com ara una fiança, la retirada del passaport, la compareixença periòdica al jutjat o la col·locació d'una polsera telemàtica per controlar els seus moviments. La petició no ha estat atesa per l'Audiència, que mantindrà el futbolista en presó mentre espera judici.

En la seva última versió, la defensa d'Alves va admetre que aquest havia penetrat vaginalment a la víctima, però va argumentar que la relació havia estat consentida, cosa que no comparteix la denunciant. L'examen clínic de les restes biològiques substretes del cos i la roba de la víctima concorden a la perfecció amb la mostra d'ADN del brasiler.