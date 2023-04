La dificultat d'evacuació en cas d'incendi, la raó darrere del tancament de Montserrat aquest cap de setmana

El parc natural de Montserrat estarà tancat aquest cap de setmana a causa de les dificultats d'evacuació en el cas d'incendi forestal, segons han informat els Agents Rurals. Per primera vegada a la història en un mes d'abril, s'han trobat amb un nivell 3 del pla Alfa i amb una previsió de calor i ventades que es combinen amb la sequera acumulada per la manca de pluja. La circulació al massís no estarà permesa com a mínim durant el dissabte i el diumenge.

Marganell, El Bruc, Collbató i Monistrol de Montserrat, afectats per la mesura

Els quatre municipis de la zona, Marganell, El Bruc, Collbató i Monistrol de Montserrat, quedaran afectats per la mesura. Aquest dissabte els agents s'han distribuït en diversos punts estratègics per avisar a senderistes i ciclistes de què no hi poden passar. Qui desobeeixi la prohibició podrà rebre denúncies i sancions.



S'han col·locat cintes a tots els accessos i 37 panells fixos que informen els visitants sobre l'alt risc d'incendi en tot el territori que comprèn el parc natural de Montserrat. El cap de guàrdia d'Agents Rurals, Miquel Àngel Garcia, ha apuntat que "estem en una situació excepcional que s'explica per una sequera persistent que fa que la vegetació estigui molt seca, i s'espera un fort vent, bàsicament de mestral i ponent".

Vigilància extrema per prevenir incidents

El nivell de vigilància serà elevat atès que seria molt complicat evacuar persones que estiguessin escalant o d'excursió. Aquest cap de setmana s'ha desplegat un dispositiu integrat pels Agents Rurals, el Grup Especial d'Intervenció en Incendis Forestals, les Agrupacions de Defensa Forestal i les policies locals dels quatre municipis mencionats. També hi haurà helicòpters sobrevolant la zona.

Arreu de Catalunya hi ha una trentena de comarques on han prohibit totes aquelles activitats relacionades amb el foc, com ara les cremes agrícoles o els focs d'esbarjo.



Grups sencers d'excursionistes, carregats de provisions i amb la voluntat de fer llargues caminades, han hagut de tornar enrere en trobar-se amb els agents. D'acord amb les declaracions que ha pres l'ACN, els visitants giraven cua cap a casa i sense saber quan hi podran tornar.

El santuari es manté obert

Mentre la resta del parc natural està tancat, l'accés al santuari romandrà obert tot el cap de setmana i s'hi podrà accedir per carretera o amb el cremallera. El gerent del Patronat de la Muntanya de Montserrat, Xavier Aparicio, ha assegurat que "tot aquell qui vulgui beneir la palma aquest Diumenge de Rams hi podrà accedir". Si no hi ha canvis, dilluns s'aixecaran les restriccions i el públic podrà accedir lliurement a la muntanya.