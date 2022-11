L'incendi al polígon de Constantí posa a prova els protocols d'alerta en cas d'incident químic: què va fallar?

Fa menys d'una setmana es va dur a terme un simulacre -el més gran que s'ha fet fins ara a Catalunya- a cinc municipis del Camp de Tarragona per intentar millorar la reacció ciutadana en cas d'un hipotètic accident químic. Durant una estona, van sonar 20 de les 45 sirenes que Protecció Civil té a l'entorn dels polígons petroquímics. A més, les persones que es trobaven als barris de Ponent de Tarragona, les urbanitzacions Covamar i Mirador de Salou, una part d'un polígon industrial de Reus i tota la població de la Canonja i Vila-seca (les zones d'influència escollides pel simulacre) van rebre una alerta al seu telèfon mòbil.

Aquest dilluns, quatre dies després del simulacre, un incendi a una empresa del polígon de Constantí ha posat a prova els protocols d'alerta en cas d'incident químic, i el cert és que la sensació general és que no han acabat de funcionar del tot bé. La Plataforma Cel Net critica que el Plaseqta (Pla especial d'emergències exteriors del sector químic) no s'activés fins una hora després d'iniciar-se el foc. La població de la zona tampoc va rebre l'SMS que alertava de risc químic i les sirenes van sonar tard. Què va fallar?

L'activació del Plaseqta i les sirenes

A les 14.15 hores del dilluns es va declarar un incendi a l'empresa AFEPASA (Azufrera y Fertilizantes Pallarès), al polígon industrial de Constantí. El foc, que ja s'ha donat per extingit, es va produir en un magatzem de la sofrera i va generar diòxid de sofre, provocant una columna de fum molt visible des de diferents punts del Camp de Tarragona. No obstant, el Plaseqta no es va activar fins una hora després (15:30 h) d'haver-se rebut l'avís per l'incendi.

El delegat del Govern a Tarragona, Àngel Xifré, acompanyat per Joan Ramon Cabello, cap de Protecció Civil a Tarragona, Óscar Sánchez, alcalde de Constantí, i Pere Poblet, cap de servei de l'oficina de Gestió de Qualitat Ambiental, han explicat que es va decidir activar la fase d'emergència del Plaseqta quan es va veure que la combustió d'aquest material podria produir diòxid de sofre, "d'afectació lleu a la població".

A dos quarts de quatre de la tarda, una hora més tard de l'avís del foc, es van activar les dues sirenes del polígon de Constantí perquè les empreses i els treballadors es confinessin i, d'acord amb els serveis territorials d'Educació, es va demanar el confinament preventiu de les dues escoles i l'institut del municipi. El núvol tòxic avançava cap al nord, en direcció contrària al nucli de població. No obstant, el succés va obligar a confinar l'aeroport de Reus, la zona compresa entre aquesta infraestructura i les carreteres TV-7211 i C-14 i evidentment el polígon on està ubicada la fàbrica afectada.

La Rosa estava treballant a una nau que es troba a 14 quilòmetres de AFEPASA quan al voltant de les dues del migdia es va iniciar l'incendi. Ella, com la majoria dels treballadors de la zona, no se'n van assabentar fins una hora després, quan es van activar les sirenes del polígon de Constantí. Va ser aleshores quan els van repartir mascaretes. Diu que l'olor era "insuportable i que arribava a casa seva", entre la Selva del Camp i Alcover, a uns 20 quilòmetres de la zona de l'incident.

El delegat del Govern a Tarragona diu que a la cabina de la Xarxa de Vigilància i Previsió de la Contaminació Atmosfèrica (XVPCA) d'Alcover es van detectar 38 micrograms de diòxid de sofre, molt lluny dels 500 micrograms a partir dels quals tindria "afectacions importants". "Al voltant de les sis de la tarda els mesuraments de diòxid de sofre eren pràcticament de 0", segons Xifré.

"Un dels repartidors de l'empresa on treballo es va quedar atrapat a una nau del polígon de Constantí des de les tres del migdia fins a les nou del vespre. Un cop dins, van segellar les portes i finestres amb precinte", explica la Rosa, que és asmàtica i avui encara tenia picor als ulls i a la gola, i assegura que al carrer tenia dificultats per respirar.

Plataforma Cel Net: "Encara hi ha moltes mancances en la coordinació entre els diferents cossos"

La Plataforma Cel Net afirma que els protocols d'alerta i la coordinació entre els diferents cossos "sembla que han millorat respecte a fa uns anys, però encara hi ha moltes mancances". En aquest sentit, creu que tots els municipis del Camp de Tarragona haurien de tenir punts de control en continuo, no només les zones més properes a les indústries. "Al final tots estem exposats al perill d'un incident químic. S'ha d'ampliar aquesta xarxa de punts que mesuren la qualitat de l'aire i controlen les substàncies a les quals estem exposats", diu Neus Roig, membre de la plataforma.

"La població de Tarragona i dels municipis del voltant tenim dret a saber a què estem exposats en tot moment, i això implica tenir una xarxa més distribuïda pel territori", afirma Neus.

Una empresa no catalogada com a perillosa

Segons el delegat del Govern a Tarragona, l'empresa AFEPASA (Azufrera y Fertilizantes Pallarès) no és una empresa química, per tant, no està afectada per la normativa Seveso, que regula els accidents d'empreses de substàncies perilloses, i per això s'ha registrat com un "foc d'indústria". A més, l'avís s'ha traslladat directament al cos de Bombers de la Generalitat.

La Plataforma Cel Net demana més "transparència" a les empreses químiques, i no només a les catalogades com a perilloses. "Sempre posem la mirada sobre les més grans, com Repsol o Dow, deixant de banda tota una sèrie d'empreses més petites que també treballen amb substàncies químiques perilloses i que sovint no declaren per no ser catalogades com a tal", explica Neus Roig.

"Estem molt supeditats al polígon Nord, que és on hi ha la refineria, però al polígon Sud o al de Constantí hi ha moltes empreses que també cal vigilar de molt a prop i comprovar que s'apliquen els protocols de seguretat com cal, que ho tenen tot en regla, etc. No les hem d'infravalorar", afegeix l'activista.

Alguns dels empleats de l'empresa on s'ha produït l'incendi han explicat a l'ACN que van marxar de l'àrea industrial quan van sonar les alarmes mentre que d'altres lamenten que no se'ls avises per missatgeria mòbil. "Vam notar que ens picava la gola i més tard ens va fer mal el cap", ha dit Jaume Rossell, comercial de Som3 Subministres. Des d'AFEPASA diuen que estan pendents de l'avaluació dels pèrits per quantificar els danys i de les tasques de neteja per tornar a la normalitat.

Sistema d'avisos al mòbil inactiu

Durant el simulacre, també les persones que es trobaven a les zones d'influència van rebre un SMS. Un missatge que aquest cop, les persones que es trobaven a la zona de l'incendi no van rebre. En una entrevista a Catalunya Ràdio, el delegat del Govern a Tarragona, Àngel Xifré, ha afirmat que l'enviament de missatges d'alerta és competència de l'Estat. Xifré ha reivindicat que l'incident ha demostrat que els SMS als telèfons mòbils "són molt necessaris". "Avui ens hauria anat molt bé", ha afegit.

La Generalitat espera signar el conveni per poder posar en marxa aquest sistema d'avís d'accidents i risc químic.