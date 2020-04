La diputada madrilenya de Podemos Isa Serra, condemnada a 19 mesos de presó, multa i inhabilitació

El Tribunal Superior de Justícia de Madrid (TSJM) ha condemnat a la diputada autonòmica madrilenya i líder de Podemos en la Comunitat de Madrid, Isabel Serra, pels delictes d'atemptat a l'autoritat, lesions lleus i danys a 19 mesos de presó, temps en el qual també estarà inhabilitada per al "dret al sufragi passiu", i a pagar una multa de 10 euros diaris durant vuit mesos. Finalment, ha estat absolta del delicte de desordres públics.

La sentència considera provat que el 31 de gener de 2014 la diputada va protagonitzar una sèrie d'agressions cap als agents de l'autoritat durant la protesta per l'execució d'un desnonament al carrer Tribulete, situada en el barri de Lavapies de Madrid.

La defensa de la diputada, exercida per Red Jurídica, ha explicat que la decisió de la Justícia és sorprenent "atés que l'acusació exercida pel Ministeri Fiscal no es recolzava en cap prova objectiva (fotografies o vídeos), sinó únicament en les proves subjectives que són les declaracions dels funcionaris".



El TSJM, segons explica la defensa, ha donat un plus de credibilitat a la declaració dels funcionaris intervinents de Policia en detriment de la resta de testimonis, que mantenien versions contràries a les de l'acusada i altres testimonis.

No és ferma i serà recorreguda

La sentència del TSJM no és ferma i encara hi ha la possibilitat d'interposar recurs contra ella. De fet, la defensa ja ha anunciat que recorrerà la condemna.



La Fiscalia havia sol·licitat 23 mesos de presó per a la diputada d'Unides Podemos-IU de l'Assemblea de Madrid per "la presumpta comissió d'un delicte de desordres públics, un delicte d'atemptat i un delicte de danys".

"No vaig tirar cap objecte als agents"

La diputada d'Unides Podemos va declarar en el judici que durant la seva participació en la protesta per un desnonament no va insultar a la Policia ni va llançar cap objecte i que, de fet, es trobava sola, per la qual cosa es va allunyar de la Policia en començar les càrregues.

"Ni vaig estar on estava la gent llançant objectes a la Policia ni vaig tirar cap objecte als agents. No vaig animar (a la gent que es concentrava), però la situació era de bastant tensió"

"Ni vaig estar on estava la gent llançant objectes a la Policia ni vaig tirar cap objecte als agents. No vaig animar (a la gent que es concentrava), però la situació era de bastant tensió; jo estava sola i el que vaig fer és quedar-me allunyada per si hi havia càrregues policials, i em vaig apartar quan la gent avançava cap a la Policia", va descriure al tribunal.



La versió de diversos agents és que la diputada "va proferir insults" a la Policia i va arribar a encarar-se amb una agent municipal proferint greus insults, espentes i llançant objectes. La líder de Podemos, no obstant això, va assenyalar durant el seu últim torn de paraula en el judici que "totes les acusacions" eren "falses". "L'única cosa que vaig fer aquell dia va ser passar-me una estona per un desnonament en el meu barri", va sentenciar.