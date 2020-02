La PAH ocupa la seu del fons voltor Divarian, un dels grans tenidors d'habitatge de Catalunya

La PAH Barcelona ha ocupat la seu d'Haya Real States de Barcelona per protestar contra Divarian, una de les filials d'aquest fons voltor. Divarian és un dels principals tenidors de Catalunya i a l'Estat. Els activistes demanen un lloguer social per a sis persones després que el fons els demandés per impagament i acabessin sent desnonats: "Avui som a l'Avinguda de Josep Tarradelles 28, a l'oficina d'Haya Real Satat que gestiona Divarian, i ens hi quedarem fins a aconseguir solucions per a les cinc famílies", afirma la PAH en un comunicat.



Desenes de manifestants han entrat a la seu amb cartells reclamant el compliment de la llei 24/2015 de mesures urgents per afrontar l'emergència en l'àmbit de l'habitatge i la pobresa energètica, que obliga els grans propietaris a oferir lloguer social a les famílies vulnerables que no puguin assumir el cost de l'habitatge. Els Mossos d'Esquadra s'han desplaçat fins a la zona i han identificat el portaveu de la PAH Barcelona.

Per les xarxes socials, la PAH ha difós diversos casos personals d'afectats per aquest fons, com ara el de la Berta, que el 2014, després de no poder pagar la hipoteca, va firmar una dació en pagament de casa seva i un lloguer social amb la llavors propietària, Caixa Catalunya. El 2019 se li va acabar el contracte i ara el seu habitatge està en mans de Divarian, que no li vol renovar el contracte. Aquest fons voltor l'ha denunciat i la Berta té una ordre de desnonament pel 24 de març. Reclama la renovació del lloguer com a família vulnerable acollint-se a la llei catalana per l'habitatge.

El fons voltor Divarian es troba al centre de la denúncia del moviment per un habitatge digne. Actualment, té més de 60.000 pisos a tot l'Estat, 30.000 dels quals es troben a Catalunya. El Congrés per l'Habitatge a Catalunya, que es va celebrar el passat novembre, va posar-lo en el punt de mira de sindicats i col·lectius, per la gran quantitat de famílies afectades per aquest gran propietari. "Cada sindicat, cada assemblea, cada grup té gent en aquests pisos. A escala local, hem aconseguit que s’asseguin a negociar lloguers socials. Si ho fem de manera conjunta, per blocs de pisos d’aquesta propietat, podem afrontar-nos-hi", explicava la portaveu del Congrés Clàudia Ruscalleda a aquest diari.



A banda de l'acció d'aquest dimecres, la PAH també ha iniciat una campanya d'àmbit estatal per pressionar el Govern de Pedro Sánchez que aturi els desnonaments. Sota el lema "Habitatge per Drets", demanen la pròrroga de la moratòria de tots els desnonaments a l'Estat, l'establiment d'un mecanisme d'interlocució entre el moviment i el Govern espanyol per desenvolupar una Llei d'Habitatge, així com que l'Executiu espanyol adopti els dictàmens del Comitè DESC de Nacions Unides, l'organisme que ha condemnat tres cops l'Estat per vulneració del dret a l'habitatge.