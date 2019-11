Forçar als fons voltors perquè posin a disposició l'habitatge que tenen en propietat per a lloguer social, tal com ja s'ha aconseguit en alguns casos amb els bancs. Aquesta és, a grans trets, la gran aposta que ha consensuat el moviment pel dret a l’habitatge en el primer Congrés per l’Habitatge de Catalunya, que s'ha celebrat el cap de setmana a Barcelona i que ha reunit tot l'entramat del sector: sindicats de llogaters i de barri, xarxes d’habitatge locals, plataformes com la PAH, entre d'altres. I per fer-ho, s’han posat d’acord en començar posant el focus en un de sol, el fons voltor Divarian, vinculat BBVA. Serà la primera d’un seguit d’accions que presentaran d'aquí a dues setmanes.



“Divarian té més de 60 mil pisos a tot l’Estat, 30 mil dels quals es troben a Catalunya”, explica Clàudia Ruscalleda, portaveu del Congrés. Per aquesta activista, es tracta de transportar les "petites victòries" als barris i municipis a escala de país: “Cada sindicat, cada assemblea, cada grup té gent en aquests pisos. A nivell local, hem aconseguit que s’asseguin a negociar lloguers socials. Si ho fem de manera conjunta, per blocs de pisos d’aquesta propietat, podem afrontar-nos-hi”.

Tal com explica Ruscalleda, aquest era un dels objectius del Congrés: aconseguir superar l’atomització del moviment per pactar estratègies conjuntes. “La manera que ens hem organitzat ha permès tenir molta força en l’àmbit local, ja que els sindicats estan molt arrelats a les xarxes veïnals, i la PAH, per exemple, té una gran implantació territorial. Però d’altra banda, quan es tracta d’anar a l’ofensiva contra els fons o cap a les administracions, necessitem un programa conjunt”.



Durant la trobada, mig miler d’assistents membres de més de 70 organitzacions pel dret a l’habitatge han pactat quatre línies d’acció prioritàries: demanar la fi dels desnonaments, ja siguin els que practica l’administració pública com els il·legals d’organitzacions com Desokupa; la baixada dels preus dels lloguers i estabilitat per als llogaters; l’expropiació de pisos de bancs i fons voltor i mantenir vives les organitzacions “construint moviment popular”. “Volem generar unitat, però respectant la diversitat de les organitzacions. Per això hem pactat aquestes propostes comunes, perquè per afrontar-nos al gegant només ho podem fer juntes.

Aquestes quatre línies, però, parteixen d'un any de treball conjunt entre les diferents PAH, grups i assemblees d'habitatges de barris i pobles i els sindicats de llogaters de Catalunya. "Hem posat en comú totes les eines i estratègies de lluita per començar a treballar de forma unitària en aquestes dues línies", asseguren. Ara per ara, els organitzadors del Congrés dedicaran dues setmanes a reunir les esmenes que es van fer sentir durant els debats, a partir de les quals sortirà una campanya conjunta avalada per una representació molt àmplia del que és la lluita pel dret a l’habitatge a casa nostra.



La campanya, per tant, si bé dirigirà "l'ofensiva" principalment a Divarian, tampoc s'oblidarà d'incloure la lluita contra altres agents especuladors amb l'habitatge, la defensa de la llei 24/2015 i la negociació col·lectiva per posar solució a la necessitat urgent de moltes famílies de comptar amb un sostre: “Interpel·larem tot aquell que estigui vinculat d’una manera o d’una altra al dret a l'habitatge, siguin partits polítics, administracions, fons voltors o qualsevol altre agent. Tots els que vam assistir-hi tenim present que això és un inici, un principi de moltes coses que passaran a partir d’ara”.