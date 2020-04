Diverses llibreries cooperatives impulsen la campanya "Sempre és 23" per desestacionalitzar Sant Jordi

14 llibreries cooperatives de l'àrea metropolitana de Barcelona impulsen la campanya "Sempre és 23" per donar visibilitat al sector del llibre més enllà del dia de Sant Jordi. En un manifest, indiquen la necessitat de vitalitzar les llibreries tot l'any. Consideren que Sant Jordi evidencia "un model cultural concentrat i centralitzat en un sol dia, que fa molt vulnerable el darrer esglaó de la cadena del llibre, les llibreries. En cap cas volem eliminar Sant Jordi, sinó fer-nos més presents la resta de l’any”, expliquen.



La iniciativa inclou activitats que es faran al llarg de l'any amb l'objectiu de promoure la itinerància de públic entre les cooperatives i donar a conèixer un model de llibreries compromeses amb l’entorn. A més de fer èmfasi en la necessitat de vitalitzar les llibreries tot l’any, apunten que "volen tenir cura de l'ecosistema del llibre i per aquest motiu cooperen entre elles, no competeixen". Aposten per "desenvolupar un ecosistema cultural sostenible i arrelat al territori".

La proposta de les llibreries cooperatives implica programar una sèrie d’activitats amb els objectius de "donar a conèixer el concepte de llibreries cooperatives i de proximitat, que situa al centre les persones i no el benefici, i facilitar un mapa que les situï a cada una d’elles com a membre d’un col·lectiu que reclama repensar-se". A partir del maig es presentaran activitats mensuals que promouran la descoberta de les diferents llibreries cooperatives i iniciatives que fomentin el compromís amb l'entorn.



Les llibreries signants són Nou Rals, Llibreria Sendak, Espai Contrabandos, La Carbonera, La Ciutat Invisible, Rocaguinarda, La inexplicable, Pati Blau Llibres, La Capell, Pebre Negre, La Impossible, La Tribu Llibreria, Synusia i La Raposa.

Manifest #santjordietstu

Algunes d'aquestes llibreries van signar també el manifest #santjordietstu, en què assenyalen que per responsabilitat amb la comunitat i per parar la línia de contagis "no exposaran a ningú i no afavoriran l’enviament de llibres". Indiquen que no volen ser responsables de milions de desplaçaments durant la setmana del 23 d’abril.



Per una banda, demanen a lectors "la paciència que pertoca en moments com aquests. Moltes llibreries estan oferint sistemes de compra avançada de manera que es poden fer encàrrecs i reserves a través de pàgines web, correus electrònics i plataformes que les agrupen" i aquests llibres "seran lliurats després del confinament. Que la compra avançada d’aquests llibres serveix avui per resoldre alguns problemes de liquiditat".



Lamenten que empreses de distribució, "algunes de les quals no paguen els impostos que toquen amb el conseqüent perjudici per a les arques públiques, distribuïdores de llibres i altres tipus de societats es dediquin a fer promoció de venda i enviament de llibres en el moment en el que ens trobem, en alguns casos contractant personal no especialitzat a preus irrisoris i incorrent en competència deslleial aprofitant la situació d’emergència sanitària".