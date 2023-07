Diversos municipis de Ponent registren màximes per sobre dels 40 graus

El pic de l'episodi de calor ha arribat aquest dimarts a la tarda arreu de Catalunya, amb temperatures màximes que han superat els 40 graus. Els termòmetres de les terres de Ponent han estat els que han marcat registres més elevats, però la calor extrema ha afectat bona part del territori, també en indrets de muntanya com la Cerdanya. Tan sols ha estat benèvola en indrets de l'Alt Pirineu i Aran.

Els pics de temperatures s'han registrat durant les primeres hores de la tarda. A l'estació meteorològica automàtica de la Fermosa de Lleida i també a Organyà (Alt Urgell) s'ha arribat fins i tot als 41 graus de temperatura màxima, segons les dades de les estacions disponibles al Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat). En els dos casos la mitjana diària estava al voltant dels 30 graus aquest dimarts a mitja tarda.

També s'han superat els 40 graus a Baldomar (Noguera, amb 40,5 graus), a Oliana (Alt Urgell, amb 40,4), Castellnou de Seana (Pla d'Urgell, amb 40,2) el Poal (Pla d'Urgell, amb 40,1) i Alcarràs (Segrià, amb 40). La calor també s'ha notat en altres localitats que han fregat aquest número rodó, com els 39,9 de Golmés (Pla d'Urgell) o els 39,8 de Vallfogona de Balaguer (Noguera) o Alfarràs (Segrià).

A la Catalunya Central també s'han registrat temperatures molt altes, en localitats del Bages com Artés, on s'ha arribat als 37,3 graus, així com a indrets d'Osona com Orís, registrant una màxima de 37,9 graus. Però també destaquen màximes de localitats de muntanya de la Cerdanya, com els 36,6 graus de l'aeròdrom de Das o els 34,7 de la capital, Puigcerdà. A la costa, en canvi, les temperatures han estat relativament més suaus.

Un home d'edat avançada camina amb una ampolla d'aigua a la mà vora d'una font prop de l'Eix Comercial a Lleida. — Ignasi Gómez / ACN

Pel que fa a les capitals de província, a Barcelona la màxima s'ha registrat a l'estació de la Zona Universitària, on el mercuri ha arribat als 32,8 graus. A l'estació del Zoo s'han arribat als 30,7 graus i al Port als 30,6, mentre l'estació del Raval i la del Museu no han superat els 30 graus, amb 29,8 i 28,4 respectivament. Això no obstant, cal destacar que la temperatura mitjana aquesta tarda oscil·lava entre els 26 i els 28 graus, i les mínimes no han baixat dels 24 graus.

D'altra banda, a l'estació automàtica de Girona s'ha arribat a una temperatura màxima de 33,8 graus, amb una mitjana a mitja tarda de 27,7 graus. I a Tarragona s'ha arribat als 30,1 graus, amb una mitjana de 27,3.

Nit tòrrida

La nit ha estat càlida arreu del país, amb mínimes entre 20 i 25 graus centígrads no només prop de la costa, sinó també a gran part de l'interior i sectors prepirinencs. Destaquen els 24,3 ºC de Tàrrega (Urgell). A l'alta muntanya, la temperatura no ha baixat dels 15 ºC a 2.500 m d'altitud.

El Meteocat ha confirmat que s'ha registrat la primera nit tòrrida de l'any, sense baixar dels 25 graus a l'estació de Barcelona - Can Bruixa, per exemple. La seva arribada s'ha avançat uns 25 dies des de 1987, però enguany s'ha mesurat 26 dies més tard que el passat 2022.