Donald Trump, ferit lleu després de ser tirotejat en un acte de campanya a Pennsilvània

L'expresident nord-americà Donald Trump ha resultat ferit lleu aquest dissabte en un acte de precampanya celebrat a Pennsilvània del qual ha estat evacuat amb sang a la cara després de ser tirotejat per un home no identificat, que ha estat "neutralitzat" per les forces de seguretat.

Trump ha relatat l'episodi a través de la seva xarxa social, Truth Social, on ha donat les gràcies "al Servei Secret dels Estats Units i a totes les forces de l'ordre per la seva ràpida resposta al tiroteig" i ha expressat els seus "condols a la família de la persona que va morir a la manifestació i també a la família d'una altra persona que va resultar greument ferida".

"Vaig saber immediatament que alguna cosa anava malament perquè vaig sentir un xiulet, trets i vaig sentir immediatament que la bala em travessava la pell. Hi va haver molta sang, així que em vaig adonar del que estava passant"

El republicà ha explicat en primera persona com van disparar-li amb una bala que li va travessar la part superior de l'orella dreta. "Vaig saber immediatament que alguna cosa anava malament perquè vaig sentir un xiulet, trets i vaig sentir immediatament que la bala em travessava la pell. Hi va haver molta sang, així que em vaig adonar del que estava passant", ha seguit.



"És increïble que un acte així pugui ocórrer al nostre país", ha postil·lat, alhora que ha confirmat que "el tirador ara és mort", encara que "no se sap res" més sobre ell.

Prèviament, el cap de comunicació del Servei Secret dels EUA, Anthony Guglielmi, havia informat en un comunicat que "el 13 de juliol a la nit es va produir un incident en un míting de Trump a Pennsilvània" i que el Servei Secret havia implementat les mesures de protecció pertinents.



"L'expresident està fora de perill. Ara es tracta d'una investigació activa del Servei Secret i es donarà a conèixer més informació quan estigui disponible", afegia la nota.

En paral·lel, el portaveu del candidat republicà, Steven Cheung, assegurava que Trump estava bé gràcies a la "ràpida actuació" de les forces de l'ordre i als serveis d'emergència "durant aquest acte atroç" i que estava sent examinat en un centre mèdic local, del qual ha estat donat d'alta unes hores més tard.

Sospitós "neutralitzat"

L'incident ha deixat almenys un mort i un ferit greu i fonts policials han confirmat que el principal sospitós de l'autoria dels trets ha estat "neutralitzat".



"Un membre de l'audiència i el tirador han mort després d'un tiroteig al míting de l'expresident Donald Trump a Pennsilvània", ha fet saber el fiscal de districte del comtat de Butler, Richard Goldinger, que ha precisat que un segon espectador estava en estat greu.

La persona que va disparar contra Trump es trobava presumiblement a la teulada d'un edifici

Les mateixes fonts han apuntat que la persona que va disparar contra Trump es trobava presumiblement a la teulada d'un edifici situat fora del recinte on se celebrava l'esdeveniment; a una distància d'uns 120 o 150 metres del polític, segons una anàlisi de posicions elaborada per la CNN sobre la base dels informes rebuts.



Tot i això, encara són molts els detalls que es desconeixen respecte a l'incident, el seu autor, la seva motivació i les seves víctimes. En aquest sentit, el president de la Cambra de Representants, Mike Johnson, ha promès fer una "investigació completa dels tràgics esdeveniments".

"El poble nord-americà mereix saber la veritat. Farem que la directora del Servei Secret, Kimberly Cheatle, i altres funcionaris apropiats del Departament de Seguretat Nacional (DHS) i l'FBI es presentin a una audiència davant dels nostres comitès com més aviat millor", ha conclòs .

Intent d'assassinat

Des de l'FBI han qualificat el succés com un intent d'assassinat contra l'exmandatari i han fet una crida a la ciutadania demanant que es comuniqui qualsevol informació que pugui ajudar a la investigació, mentre segueixen "treballant febrilment per identificar l'individu que va fer això i els motius pels quals es va fer".



"Aquesta tarda, hem tingut el que anomenem un intent d'assassinat contra el nostre expresident Donald Trump. Encara és una escena del crim activa", ha indicat l'agent especial a càrrec de l'oficina de camp de l'FBI a Pittsburgh, Kevin Rojek, en una roda de premsa.

S'ha "identificat provisionalment a un tirador"

Per part seva, el tinent coronel de la Policia estatal de Pennsilvània George Bivens ha afegit que s'ha "identificat provisionalment a un tirador", però ha assegurat que la seva feina no acabarà aquí ja que estan "fent un seguiment de molta informació" i " passarà algun temps fins que es pugui respondre de manera concloent" a la pregunta sobre l'autoria dels trets.



Tot i això, Bivens ha garantit que actualment no existeixen "motius per creure que hi hagi una altra amenaça".