Del Qanon de Jake Angeli als seguidors de 'La Granota Pepe': aquests són els grups supremacistes que van assaltar el Capitoli

Qanon, The Proud Boys, The Patriots, The Kek Flag, The Three Percenters, el moviment Stop the Steal, el National Anarchist Movement. Són els principals grups supremacistes d'ultradreta que van desfilar el dimecres per Washington i que van acabar envoltant i assaltant el Congrés dels Estats Units després de ser encoratjats pel mateix president sortint, Donald Trump, dels qui són acèrrims defensors.



Al grup conspiracionista Qanon hi pertany, de fet, l'home la imatge que no ha deixat d'aparèixer en els diaris i televisions de tot el món, amb el toro tatuat descobert i el cap i l'esquena protegits amb la pell d'un búfal proveït d'una notable cornamenta. Es presenta com el xaman de Qanon, es fa dir Yellowstone Wolfe (El Llop de Yellowstone) i diu que el seu paper en aquest món és revelar-nos la veritat a la resta dels mortals. El seu nom real és Jake Angeli i procedeix d'Arizona.



Precisament, Arizona és un dels estats on Trump ha qüestionat els resultats des del principi; un resultat que ahir sis senadors republicans tractaven amb intrepidesa d'impugnar en el Congrés que va ser assaltat. En aquesta operació trumpiana, liderada pel senador per Texas Ted Cruz, va estar involucrat, no per casualitat, el senador per Arizona, Tommy Tuberville. No és d'estranyar tampoc l'origen dels altres quatre senadors que van participar en aquest estratagema: de Missouri és Josh Hawley; de Kansas, Roger Marshall, mentre que Cindy Hyde-Smith i John Kennedy representen a Mississipí. Portaveus de l'Amèrica profunda i el sud reaccionari.



El gruix dels assaltants, els "terroristes domèstics", com els va anomenar, entre altres, Hillary Clinton, provenien, no per casualitat, d'aquests estats del sud i del Mitjà Oest a més de Califòrnia, Arizona i Florida, estats també molt demòcrates (Biden ha guanyat en els dos primers i Florida és un estat frontissa) però on campen grups extremistes molt sòlids i de tradició.



Aquests grups són fàcilment reconeixibles perquè, a més de portar logos i lemes de les seves organitzacions, acostumen a exhibir símbols com la bandera confederada o la bandera de la prima línia blava (la tradicional del país a la qual li afegeixen una línia d'aquest color al mig en suport a la policia; molt utilitzada per grups neonazis) o la soga i la forca: però no una foto o un dibuix d'una soga o una forca, sinó com un patíbul en tota regla que munten cerimoniosament allà per on van, com van fer a l'entorn del Congrés abans d'assaltar-lo. Com a declaració d'intencions, un patíbul no deixa molts buits en blanc en el qual un innocent espectador pugui arriscar les seves tosques qualitats interpretatives.



Entre les consignes que van portar el dimecres a Washington va destacar també el We the People (Nosaltres, el poble) de la Constitució estatunidenca, aquest poble pel qual es va aprovar el 1791 la segona esmena, que és una defensa de la violència en tant que afirma el dret a portar armes. Diu així: "Sent necessària una milícia ben ordenada per a la seguretat d'un estat lliure, no es violarà el dret del poble a posseir i portar armes". El recurs a emprar-les, per tant, no es va aprovar perquè un es defensi de qui atraca la seva llar: es va aprovar perquè el poble es defensi d'un govern o unes institucions federals corruptes i tiranes.



Per això van assaltar el Congrés el dimecres.



Aquests són els grups que ho van fer i els seus principals representants:

Qanon i Jake Angeli

La conspiració Qanon va començar el 2017 a la web 4chan, una font inesgotable d'històries falses i amenaces. Q seria el nom en clau d'una persona que hauria estat un alt funcionari d'intel·ligència. El susdit escriu entrades no gaire clares però intrigants sobre un presumpte esdeveniment imminent en el qual les elits pedòfiles i dominants del món, perquè així són qualificades, seran arrestades i la veritat ens serà revelada. Q crida a aquest esdeveniment La tempesta o El gran despertar.



La cosa va anar creixent fins al punt que Trump no va dubtar en donar-los via lliure i va acabar legitimant-los, encara que sigui per al sector més reaccionari del partit republicà i de la societat estatunidenca. L'operació va donar els seus fruits: dos seguidors d'aquesta conspiració, Marjorie Taylor Greene i Lauren Boebert, van aconseguir obtenir un escó cadascú a la Cambra dels Representants en les passades eleccions presidencials.



Pel que fa al seu xaman preferit, Jake Angeli, El llop de Yellowstone, procedeix d'Arizona, es va unir al moviment poc després del seu naixement i sol recórrer els Estats Units amb un cartell que diu: Q m'ha enviat. Segons va explicar el mitjà The Arizona Republic l'octubre de 2020, Angeli explica amb la mateixa solvència amb què un físic explica les lleis de la gravetat que Q va ser un agent del Govern que vol res menys que "prendre el control del país a pedòfils i globalistes. La bola de neu", va afegir, "no ha parat de rodar i és cada vegada més gran. Nosaltres som ara el corrent oficial".



Angeli va admetre a The Arizona Republic que portava aquesta pell i la seva cornamenta i el tors tatuat i nu per cridar l'atenció i així poder atreure a la gent i parlar-los de Qanon i les veritats ocultes de la presumpta conspiració. Segons aquest mitjà, Angeli ha participat activament durant l'últim any en esdeveniments de grups de l'extrema dreta en el seu estat, Arizona, on ha estès les acusacions infundades de frau electoral promogudes per Trump en les eleccions de novembre en aquest territori.

Proud Boys

Els Nois Orgullosos van ser creats pel cofundador de Vice Mitjana Gavin McInnes, un activista britànic-canadenc d'extrema dreta. Van aconseguir rellevància nacional especialment després que Trump els nomenés estentóreamente en el primer debat presidencial, al·lusió que va ser molt criticada per la majoria del Partit Conservador al Senat. Amb tot, Trump els esmenta directa o indirectament en els seus mítings, en aquest cas, amb declaracions d'aparença irreprotxables com: "Nosaltres som gent orgullosa del seu país", com va fer el dilluns a Geòrgia.



Es tracta d'un grup d'extrema dreta, antiinmigració, format només per homes, en la seva majoria armats, i amb un ampli historial de violència urbana fonamentalment contra grups d'extrema esquerra, els seus enemics declarats. El nom del grup fa referència a una cançó del musical Aladino i la làmpada meravellosa i els seus membres acostumen a portar un pol Fred Perry negre i groc i gorres vermelles amb el lema Make America Great Again. Segons el moviment, un Proud Boy ha de declarar que és "un xovinista occidental que rebutja demanar perdó per haver creat el món modern".



El líder d'aquest grup és, ni més ni menys, que Enrique Tarrio, de Florida i descendent de cubans. Va ser detingut el dilluns per la policia de Washington per haver arrencat al desembre un cartell de Black Lives Matter en una església de la capital, i el dimarts un jutge el va posar en llibertat amb càrrecs, però sota la prohibició que romangués a la ciutat, en previsió que succeïssin els disturbis i revoltes que van acabar esdevenint.

The Patriots

És un moviment d'extrema dreta relativament informal i no organitzat sorgit els anys 90. Està format per grupuscles o milícies locals o estatals. Una de les primeres i de les més destacades és la Milícia de Montana, creada el 1994 per John Trochmann, un supremacista blanc. Són també conspiranoicos: quan George Bush pare va assegurar el 1990, després de la caiguda del Mur de Berlín, que començava un "nou ordre mundial", el moviment patriota va creure veure en això un lapsus que deixava entreveure uns plans secrets per organitzar un Govern mundial en mans d'unes elits a l'ombra.



En la ideologia de Els Patriotes va intrínseca la idea que el govern federal dels Estats Units concentra massa poders i és corrupte i decadent; que l'Amèrica real són ells. We the People, Nosaltres el poble, que diu la Constitució dels Estats Units.

The Kek Flag

Porten una bandera que imita la de guerra nazi, amb quatre K escrites en ella, la qual cosa recorda al Klu Klux Klan. Es tracta de la bandera d'un país fictici al qual anomenen Kekistán i que ha estat creat pels nacionalistes i supremacistes blancs al web 4chan. La presumpta nació està governada per una deïtat amb cap de granota anomenada Kek, normalment representada per la Granota Pepe; en anglès és literal: Pepe the Frog, escriuen. Tal qual. Periodistes del Washington Post i de la CNN van constatar la presència d'almenys una persona que portava aquesta bandera en la protesta del dimecres a la capital del país.

The Three Percenters

Els Tres per Cent prenen el seu nom d'una reivindicació històrica controvertida segons la qual s'afirma que només el 3% dels estatunidencs van lluitar contra els britànics a la Guerra de la Independència. És un grup extremista dins de l'anomenat moviment de les milícies del país. Encara que és un grup tradicionalment antigovernamental, entre els seus membres hi ha molts fervorosos seguidors de Donald Trump.

Stop the Steal

El moviment Pareu el robatori va començar el dia de les passades eleccions presidencials, el 3 de novembre de 2020, quan els partidaris de Trump van protestar perquè els funcionaris electorals estatals deixessin de comptar els vots en un esforç per mantenir l'avantatge del president en les primeres hores i primers dies del recompte de vots, quan encara havia de comptabilitzar-se, de fet, el vot anticipat, que se sabia majoritàriament a favor de Biden.



Des de llavors, el moviment s'ha convertit en una teoria conspirativa que afirma, inspirat per Trump i sense la menor base, que el 3 de novembre de 2020 va haver-hi una operació fraudulenta i massiva que va manipular el resultat electoral, va abocar milers i milers de vots demòcrates inventats a les urnes per arrabassar-li a Trump la presidència del país. Al novembre i desembre, grups Stop the Steal ja van organitzar mítings i protestes a l'Estat de Washington, Michigan, Las Vegas, Atlanta, Ohio i la capital del país, Washington.

National Anarchist Movement

A diferència dels grups anarquistes tradicionals, que tenen un marcat i essencial caràcter antiracista i antifeixista, aquest Moviment Nacional Anarquista és un grup antisemita d'extrema dreta que advoca per la separació racial dins de la societat americana. És un grup de tipus conspiranoic també. La pàgina web del moviment, de fet, assegura que "una elit de jueus i els seus aliats han manipulat els esdeveniments mundials per als seus propis interessos", una presumpta elit a la qual es refereixen com els "paràsits vampírics".