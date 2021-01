L'incendiari discurs de Trump, un perillós referent per a Abascal, Ayuso o Casado

Els dirigents de Vox veuen en la figura de Donald Trump un referent. Un home sense pèls a la llengua, que presumeix que podria "disparar la gent i no perdria vots" i que ha governat durant quatre anys una de les majors potències del món. El seu polèmic estil -que li ha fet guanyar un corrent polític propi, el trumpisme- és un mirall en el qual Vox projecta les seves ambicions nacionals. Els ultradretans van ser l'únic partit espanyol a donar suport de manera clara al republicà enfront de Joe Biden en la seva reelecció. I, igual que el president sortint, es neguen a reconèixer la seva derrota.



El portaveu dels ultradretans al Congrés, Iván Espinosa dels Monteros, va assegurar fa menys d'un mes, el passat 10 de desembre, que "encara no estava clar" que Trump hagués perdut perquè encara no s'havia "oficialitzat qui ha guanyat aquestes eleccions ". A més, igual que Trump, va encoratjar les acusacions de frau electoral. "S'està sent qüestionat el sistema de votació en molts estats", va dir, de manera que "hi ha dubtes" sobre els "presumptes fraus" comesos.

Aquest és el discurs amb què el president sortint va animar els seus seguidors a dirigir-se al Capitoli aquest dimecres. "Anem a animar els nostres congressistes i senadors, heu de mostrar força i heu de ser forts". Al mateix temps, el senador republicà Ted Cruz -una de les veus més autoritzades del partit, que apareix a la foto al costat del líder de Vox, Santiago Abascal- seguia insistint en el frau dins de la Cambra i en la seva intenció de torpedinar el procés d'elecció de Joe Biden.

El líder de Vox, Santiago Abascal, al costat del senador republicà per Texas Ted Cruz. — Twitter Santiago Abascal

Comparar l'assalt al Capitoli amb altres protestes

Unes hores més tard, Abascal evitava condemnar expressament l'episodi i comparava l'assalt al Capitoli amb les manifestacions de rodea el Congreso de l'any 2016, de la mateixa manera que el líder del PP, Pablo Casado, i l'expresident de Ciutadans, Albert Rivera . "M'estranya que a l'esquerra progre li sembli tan malament l'assalt al Capitoli", assenyalava a través del seu compte de Twitter. "Potser el que els molesta als comunistes i socialistes és que en altres països les esquerres hagin perdut el monopoli de la violència".



Alguns dirigents de Vox com el candidat dels ultradretans a l'alcaldia de Logronyo de 2019, Adrián Belaza, no han dubtat a mostrar el seu suport als assaltants. "S'està lluitant per una part d'una gran part del valent poble americà per preservar la DEMOCRÀCIA i que es demostri un frau electoral cantat", va escriure. No obstant això, es tracta d'un succés que ha commocionat la comunitat internacional per l'aparent facilitat amb què els seguidors de Trump van entrar al Capitoli i el precedent que això pot crear en la resta de països.



El politòleg Eduardo Bayón, expert en comunicació política, assumptes públics i estratègia i també editor de Debate21, explica a Públic que "la comparativa és un intent de portar cada esdeveniment a la disputa partidista. A Espanya hem vist nombrosos exemples durant l'última dècada en els que s'interpretaven fets interns de països estrangers amb la intenció de generar relats i analogies amb la política espanyola". "Intel·lectualment no se sosté, però les dinàmiques actuals fan que segueixi passant".

Una explosió al Capitoli durant els disturbis per les protestes dels seguidors de Trump. — Leah Millis / REUTERS

Qualificar d'"il·legítim" un Govern escollit per les urnes

El líder de Vox repeteix en cada ocasió que pot ser que l'Executiu de Pedro Sánchez és "il·legítim" i dibuixa als seus com a víctimes d'una persecució impulsada i encoratjada des de la "màfia" del Govern "socialcomunista", dels "aliats de la narcodictadura veneçolana" -en referència a Unidas Podemos-, i dels "traïdors" i "renegats" que volen "trencar" Espanya. Així ho va fer durant la moció de censura defensada el passat octubre contra l'Executiu de coalició que no va aconseguir sumar cap suport.



Però Abascal no és l'únic en utilitzar aquesta retòrica. El mateix líder del PP, Pablo Casado, va titllar d'"il·legítim" el Govern de Pedro Sánchez l'any 2019 per establir un diàleg amb les formacions independentistes. "Il·legítim és estar sota xantatge i cedir a la pressió d'aquells que volen destruir Espanya", va dir.



Un any més tard, durant la sessió d'investidura de Sánchez, a l'hemicicle van ressonar tota mena de qualificatius per part de Casado i Abascal. "Traïdor a Espanya", "estafador", "president 'fake'", "frau electoral", "patètic", "sociòpata", "personatge sense escrúpols", "dolent de còmic". Després de la intervenció inicial de Sánchez i abans del torn de la resta de partits, el número dos del PP, Teodoro García Egea, va acusar el socialista de no tenir "legitimitat d'origen" per presidir "un país com és Espanya" i de ser un "frau electoral". Els sona?

Bayón creu que aquestes apel·lacions directes sobre la falta de legitimitat del Govern tenen "un component de falta de reconeixement de la derrota electoral pròpia i de la victòria de l'adversari amb tints electoralistes que contribueix enormement a generar un clima de crispació". Segons el parer del politòleg, "les referències a un govern il·legítim, a més de la crispació assenyalada, fomenten la degradació de les institucions en el fet que li resten legitimitat per negar el dret de l'adversari polític a governar".

Encoratjar un "aixecament popular" contra el Govern

Fa just un any, dos dies abans de la ratificació de Sánchez com a president del Govern estatal, Santiago Abascal va fer una crida a la mobilització el 12 de gener a tot Espanya "davant el repugnant frau electoral de Sánchez". "Aixecament popular contra el Govern traïdor, il·legítim i enemic de la sobirania nacional", van ser les paraules que el compte oficial de Vox va escriure a les seves xarxes socials, on acumula més de 400.000 seguidors.

Ni els dirigents de PP i Cs van secundar aquesta manifestació, però amb prou feines uns dies abans, mentre es feia la segona jornada del debat d'investidura, l'alcalde de la capital espanyola, José Luis Martínez-Almeida, acompanyat per la secretària general del PP de la Comunitat de Madrid, Ana Caminos, i el portaveu a l'Assemblea, Alfonso Serrano, va acudir a la manifestació 'fantasma' per protestar contra Sánchez sota el lema "pel futur d'Espanya Unida. Per un Govern que vetlli per la Constitució i la Unitat d'Espanya ". La vicealcaldessa de la capital, Begoña Villacís, de Ciutadans, també va secundar la concentració.



En paraules del politòleg, el que ha passat a Estats Units llança un advertiment a la resta de països. "No és que el president sortint o els que van assaltar el Capitoli no acceptin el resultat i creguin que els han usurpat el poder. El problema aquí és que aquesta falta de legitimació la té assumida bona part dels 75 milions de votants de Trump". Un sentiment que també comparteixen els votants més radicalitzats de Vox i fins i tot del PP.

Desqualificatius per degradar a l'adversari

Trump també es caracteritza per utilitzar un llenguatge agressiu contra els seus adversaris polítics, de Biden va dir que estava pràcticament senil, tot i que únicament té tres anys més que ell. En plena campanya electoral, el president sortint va tuitejar una foto falsa que mostrava Biden en una cadira de rodes, envoltat de persones grans en cadires de roda en una habitació.

El líder dels populars també ha practicat aquesta estratègia amb Sánchez, a qui es va referir com a "traïdor", "incompetent", "incapaç", "mediocre", "okupa", "deslleial", "mentider compulsiu", "xovinista" i "egòlatra", entre altres. Abascal tampoc es queda enrere i l'ha titllat d'"estafador", "personatge sense escrúpols", "tirano Banderas" i "polític indigne".



Segons el parer de l'expert, "la banalització de la política ha estat alimentada per un relat durant molt temps". "No és només Trump, ha estat el Tea Party i altres moviments que exploten aquesta por al canvi multicultural, sumat a un declivi econòmic i una pèrdua de nivell de vida". Bayón apunta que "un sistema que fomenta els personalismes, sumat a la crispació i polarització existents en occident des de 2008 han contribuït enormement" a fer de la política un espectacle.

Presentar-se a si mateixos com "víctimes"

"Veiem el president Trump amb gran interès i gran respecte. Ens sentim molt identificats amb ell per la manera en què se l'ha tractat als EUA, a la premsa mundial, i per com se'ns tracta a nosaltres a Espanya, amb una extraordinària duresa. Quan es decideix impugnar una part del pensament políticament correcte un polític se sotmet a multitud d'etiquetes que són injustes ", amb aquestes paraules el definia el mateix Santiago Abascal durant una entrevista per a un mitjà nord-americà al febrer de 2020.



La que també s'ha abonat a aquesta estratègia és la presidenta madrilenya Isabel Díaz Ayuso, que enarbora un discurs carregat de mentides i mitges veritats, i en què l'ingredient principal és el victimisme de què permanentment fa gala, sempre assenyalant els altres, l'oposició, que segons ella no fa altra cosa que posar-li "la traveta". La dirigent del PP ha assegurat en diverses ocasions que hi ha una "pretesa campanya de difamació i de desprestigi personal" en contra seu que està "perfectament filada en uns arguments dictats des de La Moncloa".

Bayón augura futur al trumpisme encara que Trump ja no sigui president. "Seguirà per l'apuntat abans, hi ha una gran part dels seus votants que creuen que la seva manera de vida està amenaçat i que a Trump li han usurpat la presidència mitjançant el frau electoral", opina. "A Espanya veurem intents tebis de Vox per marcar distància, sobretot si es repeteixen escenes com les d'ahir [per dimecres]".

Assenyalar els mitjans com a enemics

De la mateixa manera que Trump, que directament insulta els periodistes durant les seves intervencions, la relació de Vox amb els mitjans de comunicació es tradueix en una llista de diaris i programes de televisió que el partit d'ultradreta té vetats. La direcció de comunicació del partit d'Abascal ha donat ordres concretes als seus diputats al Congrés perquè no es relacionin amb els periodistes d'una llista de mitjans -que encapçala Público- amb els quals "no han de parlar mai".



Casado és molt més subtil. El líder del PP ha criticat en diverses ocasions als mitjans pel paper que juguen suposadament a favor del Govern espanyol. "Si la veritat és irrellevant en el debat polític, qui guanya? El que millor menteixi. És igual si ens acusen de crispar. Si tenen mitjans, si tenen portades i tenen BOE, doncs res. I demà passat ens acusen de piròmans i ho serem", va dir el passat mes de juliol. "Els asseguro que el mainstream mediàtic ara només agraeix que diguem a tot que sí", va assegurar tot just uns dies abans.



Ayuso també ha denunciat suposades "campanyes de difamació i desprestigi" contra ella des dels mitjans de comunicació. "L'esquerra mai m'ha acceptat"; "Si Madrid s'enfonsa, s'enfonsa Espanya"; "Mai em toleraran"; "A l'esquerra no li interessa la Comunitat de Madrid més que quan governen ells", han estat diverses de les seves afirmacions en l'Assemblea madrilenya.

Propagar teories de la conspiració

En una reinterpretació del manual de Trump, Abascal augura que les "elits" volen convertir la UE i a Espanya en una mena de rèplica de la República Popular de la Xina, similar també a la "Unió Soviètica" i fins i tot a l'"Alemanya d'Adolf Hitler". De fet, va arribar a afirmar que la Xina ha convertit l'Organització Mundial de la Salut (OMS) en un "instrument" de la seva "política expansionista" i va insinuar que el PP vol ajudar la Xina a aconseguir els seus suposats objectius.



D'altra banda, la manifestació feminista del 8 de març va estar durant mesos en boca de dirigents del PP, Vox i Ciutadans com la major causa de la propagació de la Covid-19 a casa nostra. Nombrosos experts van assegurar que els esdeveniments multitudinaris van ser un problema, però no només aquesta manifestació. Aquella setmana es van celebrar centenars d'actes a tot Espanya, inclòs el mateix 8 de març, dia en què es va celebrar la multitudinària Assemblea de Vox a Vistalegre, que es va saldar amb diversos positius de Covid-19.

Utilitzar el virus "xinès" per justificar postulats xenòfobs

Vox va convertir Trump, la Xina i la UE en protagonistes dels seus discursos al Congrés durant la moció de censura a l'Executiu. Abascal va assenyalar el país asiàtic com a responsable de tots els mals, en particular pel que toca al "virus xinès", en referència al coronavirus. No només va criticar que el Govern no hagi exigit responsabilitats a la Xina, "o bé per fabricar el virus artificialment, o per no controlar la seva expansió", sinó que a més va dibuixar aquest país com "la major amenaça per al món lliure". Un discurs que beu de les essències de Trump i amb el qual justifica els seus plantejaments conspiranoides i xenòfobs.



Per la seva banda, en la ment d'Ayuso el virus el va portar la manifestació del 8-M i en la segona onada, la immigració. La presidenta va atribuir els contagis per coronavirus en els districtes de sud de Madrid a la "forma de vida que té la nostra immigració". Una declaració xenòfoba i sense cap fonament però que coincideix amb el que el dia anterior va afirmar el locutor ultra Federico Jiménez Losantos en assenyalar els llatinoamericans pels seus "costums poc higièniques per a la pandèmia", el que convida a suposar que, a l'igual que fa Trump amb la cadena ultraconservadora Fox News, Ayuso també repeteix com un mantra els arguments més ultres dels mitjans.

Bayón opina que hi ha "paral·lelismes" entre el discurs de Trump i els dels dirigents de Vox i PP "pel que fa al to del discurs i la deslegitimació de govern i del president a qui s'ha acusat d'il·legítim, pactar amb colpistes, terroristes, etc. Fins i tot hem vist com moltes vegades per part de Vox l'intent d'emular Trump ha fregat el plagi dels seus discursos".

Copiar mantres: "Volem fer Espanya gran una altra vegada"

El secretari general de Vox, Javier Ortega Smith va dir "som el Trump espanyol", en una entrevista a Intereconomía. "Trump ha connectat amb els problemes reals dels americans com nosaltres volem connectar amb els problemes reals dels espanyols", va assegurar en declaracions a La Sexta. "Nosaltres vam dir en la nostra campanya volem fer gran Espanya una altra vegada", va assenyalar, admetent que havien copiat l'eslògan de el president dels EUA.



El mateix Abascal va calcar paraula per paraula un discurs de Trump aquest estiu. "La nostra gent no és ni de lluny tan violenta com la xusma comunista i separatista, però si alguna vegada ho fos, seria un dia terrible per a ells", va dir durant un míting a Lugo. A continuació els deixem les paraules pronunciades per Trump el passat juny: "La nostra gent no és tan violenta però si alguna vegada ho fossin, seria un dia terrible per als altres".

Ayuso també es va inspirar en el president sortint dels EUA per justificar les mesures implementades a la regió. "Cada dia hi ha atropellaments i no per això prohibeixes els cotxes", va dir després de ser preguntada per la possibilitat que l'estat d'alarma no aconseguís els suports necessaris per tirar endavant en plena pandèmia. Les exactes paraules de Trump van ser: "Els accidents de trànsit deixen xifres de morts majors i no perquè n'hi hagi li diem a la gent que no condueixi més".