Una dotzena de CAP protesten a Barcelona per reclamar espais dignes 

Una dotzena de Centres d'Atenció Primària (CAP) de Barcelona s'han manifestat aquest dilluns a la plaça Sant Jaume per reclamar espais i infraestructures "dignes". Consideren que l'emergència sanitària per la Covid-19 ha agreujat la situació i ha posat de manifest una "manca de previsió històrica" en l'atenció primària, que demanen que es prioritzi amb "recursos, espais i infraestructures dignes".

Al manifest unitari afirmen que hi ha diversos CAP a Barcelona "en situació d'emergència per la falta d'espai", i en condicions "especialment crítiques" s'hi troben el CAP Gòtic, el CAP Passeig Sant Joan/Carles I i el CAP Raval Nord, impulsors de la protesta. També tenen "condicions clarament deficitàries" els centres de Ramón Turró, Besòs o La Pau, afirmen. També signen el manifest els treballadors del CAP Sanllehy, CAP Sant Martí, CAP Camp de l'Arpa i CAP la Mina, entre d'altres.



A més de demanar espais dignes, els centres signants reclamen a les administracions que es comprometin a fer una "planificació acurada i prioritària a curt, mitjà i llarg termini" de l'atenció primària, i alerten que no fer-ho suposa un risc per la salut de la població.

El resultat de les reivindicacions

Els tres CAP impulsors, que fa anys que reclamen una millora de les condicions, van manifestar-se ja durant la setmana passada, i divendres fonts del CAP Passeig Sant Joan/Carles I van anunciar que havien arribat a un acord amb l'Ajuntament i la Generalitat per fer un annex provisional del centre en un solar del carrer Ali Bei. Tot i això, segueixen en lluita per aconseguir un sol CAP per tot el barri del Fort Pienc. El CAP Gòtic també va obtenir fruits de les reivindicacions, i l'Ajuntament s'ha compromès a ampliar l'espai amb mòduls provisionals a la plaça Joaquim Xirau, però segueixen reivindicant un CAP nou.