A Catalunya s'han instruït 787 casos de discriminació per raó d'orientació sexual i identitat de gènere en els cinc primers anys de desplegament de la Llei de drets de les persones LGTBI i de lluita contra la LGTBI-fòbia, del 2015 al 2019. D'aquests, 282 són denúncies i 505 incidències. Així ho recull un informe presentat pel Departament d'Igualtat i Feminismes, que fa una primera radiografia de la llei i que el Consell Executiu ha analitzat aquest dimarts. Respecte al tipus de discriminació denunciada, l'homofòbia és la més representada (53,26%). De l'estudi es desprèn que un 59% han estat d'atenció a persones transsexuals i en la majoria dels casos a la demarcació de Barcelona (75,18%).

L'informe examina tant les denúncies i incidències que s'instrueixen per via administrativa, segons la Llei de drets LGBTI, com les dades d'agressions i delictes d'odi, que s'instrueixen per la via penal (Fiscalia i cossos de seguretat). També recull les accions positives impulsades per la llei.



L'estudi tenia per objectiu comprendre com s'ha donat resposta a les denúncies per discriminació per raó d'orientació sexual, identitat de gènere i expressió de gènere, així com a les incidències que s'han presentat des del 2015 fins al desembre del 2019. El document ha de servir com a base per detectar els problemes i treballar en les futures propostes per a una societat que combati l'odi.

Des de l'aprovació de la llei, s'han format més de 20.000 treballadors públics i s'han destinat 858.000 euros a polítiques LGTBI. Hi ha 30 entitats de formació acreditades, 350 municipis disposen de Plans de Polítiques Publiques LGBTI+ i 795 estan coberts amb la Xarxa SAI (Servei d'Atenció Integral), que compta amb 90 centres al territori. L'estudi ha estat realitzat pel CEPS, associació per a la Creació d'Estudis i Projectes Socials, i supervisat pel Servei d'Estudis i dictàmens jurídics de la Universitat Autònoma de Barcelona.