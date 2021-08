L'aposta militarista dels Emirats Àrabs Units, refugi del rei Joan Carles I, està acompanyada d'immenses quantitats de diners. Així ho van demostrar els caps del règim absolutista en una fira internacional d'armament celebrada al febrer passat a Abu Dhabi i així ho va constatar l'Oficina Econòmica i Comercial d'Espanya a Dubai, que en un recent informe descriu les intenses jornades viscudes pel lobby armamentístic. Mentre es tancaven acords milionaris, els Emirats mantenia a la presó a activistes i tuitaires.



L'acrònim IDEX (International Defence Exhibition & Conference) sona a milions i milions d'euros entre els grans fabricants mundials d'armament. No en va, aquesta exhibició d'armament nascuda el 1993 s'ha consolidat com la principal fira del sector al golf Pèrsic, una àrea especialment lucrativa per a l'àmbit de la Defensa.



"Es tracta d'un dels esdeveniments clau en l'estratègia de diversificació dels Emirats Àrabs Units, on el país, al llarg d'aquests anys, ha aconseguit consolidar la seva posició com a centre estratègic en diversos aspectes, però sobretot en el comerç mundial d'armes", descriu l'Oficina Econòmica i Comercial de l'ambaixada espanyola a Dubai en un document publicat a finals de juliol passat i en què es resumeix el succeït en la trobada d'aquest any. La propera està previst per a 2023.

En aquest informe, l'ambaixada destaca que "les Forces Armades dels Emirats Àrabs Units van signar acords per valor de 5,7 milions de dòlars al llarg de l'esdeveniment". "Així mateix, durant l'últim dia, es van signar un

total de cinc acords amb empreses internacionals i 15 amb empreses locals, tots ells per un valor de 246,2 milions de dòlars", afegeix.



L'Associació Espanyola d'Empreses Tecnològiques de Defensa, Aeronàutica i espai (TEDAE) es va encarregar d'organitzar el pavelló d'aquest país, en el qual van prendre part diferents empreses de el sector. Les companyies armamentístiques no van estar soles. Tal com descriu aquest document, "van comptar amb el suport directe de la secretària d'Estat de Comerç, Xiana Méndez, la qual va realitzar un viatge oficial a Emirats Àrabs Units (EAU) per reforçar els llaços econòmics entre els dos països i donar suport tant a les empreses presents al país com aquelles que intenten abordar aquest mercat".



Méndez va estar acompanyada per l'ambaixador d'Espanya als UEA, Antonio Álvarez Barthe, i el director general d'Armament i Material (DGAM) del Ministeri de Defensa, l'almirall Santiago González. "El DGAM va venir amb una delegació d'alts càrrecs del Ministeri de Defensa, que van tenir diverses reunions amb els seus homòlegs de el Ministeri de Defensa de la UEA", apunta.

El document destaca que l'empresa espanyola Tecnobit, que va participar en la trobada a través d'un partner local, el grup Al Badie, dins el pavelló nacional d'Unió dels Emirats Àrabs, va obtenir-hi "el seu primer contracte amb les Forces Armades" d'aquest règim "per dotar-les amb el seu simulador d'artilleria d'última generació". A més, Tecnobit "va presentar el seu nou simulador virtual, SIMTAR, el qual permet ensinistrar grups militars d'artilleria i proporciona un entrenament tècnic i tàctic en planejament de missions, reconeixement de el terreny, vigilància, adquisició d'objectius i avaluació de danys, entre d'altres" .



L'informe remarca a més que la companyia Ventura Defense "va exhibir el seu portamorters amb sistema de punteria automàtica, Alakran, a sobre d'un vehicle blindat 4x4 Nimr de l'Exèrcit dels Emirats, que està provant en l'actualitat amb vista a adquirir-lo, com ja ho va fer en el seu moment Aràbia Saudita". Al mateix temps, la naviliera espanyola Navantia, que actualment construeix cinc vaixells de guerra per a l'Aràbia Saudita, "va assistir a l'exhibició amb l'objectiu d'incrementar i enfortir els seus contractes a la regió".

Més de 30 llicències

En efecte, el negoci armamentístic amb Emirats travessa un dels seus millors moments. El 2020, el Govern espanyol va autoritzar 34 operacions de venda de material de Defensa a aquest règim per un import de 60,2 milions d'euros, al mateix temps que es van materialitzar altres exportacions d'armes petites, municions, vehicles blindats i aeronaus per 27, 6 milions més.



"Res ha canviat en la política espanyola després d'una denegació de bombes a la fi de 2018. De fet, la xifra d'autoritzacions de 2020 és la més alta des de 2015", destaca la plataforma Armes Sota Control -integrada per Amnistia Internacional, Greenpeace, Intermón Oxfam i FundiPau- en l'última anàlisi sobre les exportacions d'armament autoritzades pel Govern estatal. Entre les vendes permeses l'any passat figuren novament municions, bombes, torpedes, míssils o blindats.



Les organitzacions de drets humans van advertir sobre el paper dels Emirats a la coalició militar que lidera els atacs contra Iemen. Al mateix temps, el règim dels Emirats està embolicat en una salvatge repressió contra opositors, activistes de drets humans i tuiters. A dia d'avui hi ha més de 20 presos de consciència, segons dades d'Amnistia Internacional.

La monarquia absolutista combina avui aquesta repressió amb un nou rentat d'imatge cap a l'exterior: Dubai s'ha convertit en un inesperat "pont aeri" dels vols militars espanyols que transporten a evacuats de l'Afganistan, un detall que la setmana passada va ser agraït públicament per el ministre d'Exteriors, José Manuel Albares.

Trobada de franctiradors

A mitjan d'abril passat, les Forces Armades dels Emirats van enviar una representació a Espanya per participar en els exercicis "Long Precision 2021", organitzats per l'Exèrcit espanyol en el Camp de Maniobres i Tir d'Uceda (Guadalajara) i al Centre d'Ensinistrament San Gregorio (Saragossa). Allà es van reunir franctiradors de diferents cossos militars -incloent la Guàrdia Real-, així com membres del Grup Especial d'Operacions (GEO) de la Policia Nacional i del Grup d'Acció Ràpida (GAR) de la Guàrdia Civil.



L'empresa COHEMO, encarregada d'aportar els blancs de tir mòbils per als exercicis, va assegurar en una ressenya publicada a l'abril passat a la seva pàgina web que entre els "participants internacionals" d'aquest exercici de franctiradors a Saragossa s'hi trobava una delegació dels Emirats. La companyia va assenyalar també que hi havien acudit delegacions dels EUA i Portugal.



En aquestes mateixes dates, el ministeri de Defensa va publicar a xarxes socials que havien participat en la trobada tiradors de precisió d'"altres exèrcits aliats de l'OTAN", sense fer esment a la presència dels Emirats. Així mateix, en el butlletí informatiu audiovisual que publica l'Exèrcit també es va ometre aquesta dada.

Arran d'una consulta formulada per Públic, fonts de l'ministeri que dirigeix Margarita Robles van explicar llavors que la representació dels Emirats estava integrada per membres de les Forces Armades i van assegurar que hi havien acudit en qualitat de "observadors". "A més de compartir procediments i arribar a unes conclusions finals comunes, es van realitzar exercicis en ambients urbans, amb tir subsònic i tir des de diferents plataformes i angulacions, tir expedit i tir en moviment", va assenyalar l'Exèrcit espanyol en una ressenya sobre aquesta trobada a la qual tampoc apareix cap menció als convidats dels Emirats.

Taller virtual d'Interior

A l'abril va haver-hi un altre esdeveniment que va apropar les forces policials dels dos països. Segons consta en un comunicat difós per la Policia de Dubai a través de la seva pàgina web, per al dia 21 d'aquest mes estava previst un "taller virtual" organitzat costat de la Secretaria d'Estat de Seguretat del Ministeri de l'Interior espanyol, "amb l'objectiu d'intercanviar experiències i bones pràctiques en l'àmbit dels serveis policials ".



El brigadier Khaled Nasser Al Razouqi, director del Departament General d'Intel·ligència Artificial de la Policia de Dubai, va dir que el taller de tres hores cobriria diferents aspectes relacionats amb l'àmbit de la intel·ligència artificial o la "digitalització dels serveis policials". D'aquesta manera, la Policia dels Emirats buscava "activar canals de comunicació sòlids, actius i vitals", a més de "predir desafiaments i preveure oportunitats futures".



En la comunicació difosa llavors es detallava que l'"equip espanyol" estaria dirigit per Francisco Alonso Batuecas, cap de servei de Sistemes i Comunicacions de la Secretaria d'Estat de Seguretat, qui explicaria als agents de Dubai el funcionament de l'aplicació AlertCops. Aquest diari ha consultat a l'àrea de Premsa de la Policia Nacional sobre altres detalls d'aquest esdeveniment, però de moment no hi ha hagut resposta.