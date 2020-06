Dues comarques de la Franja de Ponent i el Cinca Mitjà retrocedeixen a la fase 2 per diversos brots

Les comarques del Baix Cinca i La Llitera, a la Franja de Ponent, i la del Cinca Mitjà, totes a la província aragonesa d'Osca, retrocedeixen a la fase 2 de la desescalada per diversos brots que s'han produït els últims dies en l'entorn agrícola en localitats com Binèfar, Zaidín, Fraga i Montsó. Això implica recuperar mesures com el màxim del 50 % d'aforament als interiors dels establiments de la restauració, la prohibició de l'ús de les barres dels bars i un terç a l'aforament de les piscines. A més, la consellera de Sanitat d'Aragó, Sira Repollés, ha recomanat en roda de premsa als veïns de les tres comarques que limitin els seus desplaçaments a l'exterior, així com a la resta de la població que eviti visitar la zona.



"No estem en situació de limitar la mobilitat. Si les condicions epidemiològiques exigissin prendre mesures més dràstiques, ens dirigiríem a l'Estat, que prendria mesures més oportunes", ha aclarit Repollés, qui ha anunciat la mesura juntament amb el director general de Salut Pública del Govern d'Aragó, Francisco Javier Falo. Per fer-la efectiva, han detallat que s'ha emès una ordre en col·laboració amb el Ministeri de Sanitat.

Aragó va detectar el diumenge un total de 33 casos nous de coronavirus, dels quals 25 corresponen a la província d'Osca

La titular de Sanitat ha explicat que la situació epidemiològica "no és preocupant en termes de gravetat del sistema sanitari", tot i que han identificat una "transmissió comunitària" del virus a les comarques. Aragó va detectar el diumenge un total de 33 casos nous de coronavirus, dels quals 25 corresponen a la província d'Osca.



El director general de Salut Pública, Francisco Javier Falo, ha advertit que en els pròxims dies aquest balanç podria augmentar a conseqüència d'un increment dels test de diagnòstic realitzats en la zona, que ascendeixen a més de 200.



"Aquest brot és quantitativa i qualitativament molt important perquè si no l'abordem tenim el risc de perdre el control de la transmissió comunitària en un territori", ha insistit Falo. No obstant això, el director de Salut Pública ha qualificat els casos com a "lleus", ja que la major part dels contagis corresponen a persones joves o asimptomàtiques que no han requerit hospitalització.

El brot està vinculat a "l'activitat de recollida de fruita i de transformació" dels aliments a la indústria

Falo ha recordat que el brot està vinculat a "l'activitat de recollida de fruita i de transformació" dels aliments a la indústria, encara que no ha aclarit si el seu origen s'ha produït en una empresa concreta. En aquest sentit, ha defensat la importància de fer la prova als treballadors de les companyies del sector per a poder "identificar tots els possibles casos i contactes".



La localitat de Binèfar ja havia registrat un brot de coronavirus en dues empreses càrniques a finals d'abril, en les quals 374 treballadors van donar positiu, un 27 % del total.