Un rebrot de coronavirus a un centre sociosanitari de Reus i aïllament de temporers de Lleida

El Departament de Salut ha confirmat 19 casos positius de coronavirus al centre sociosanitari Monterols de Reus, que gestiona el Grup Pere Mata. Els resultats de les PCR dels 19 afectats s'han confirmat aquest mateix dimecres. També s'han aïllat 50 temporers de Seròs (Segrià) després d'haver estat en contacte amb un positiu.



En el cas de Monterols, es tracta de 17 usuaris del centre i de 2 professionals que hi treballen. Dels 17 usuaris, 7 eren simptomàtics i 10 asimptomàtics, mentre que dels 2 treballadors n'hi havia 1 de cada tipus. Els 19 casos, però, són lleus i no hi ha cap patologia greu. Durant el mes d'abril ja s'havia detectat en aquesta infraestructura sociosanitària alguns casos positius de Covid-19, i al maig hi va haver un augment de casos. Ara s'hi suma aquest nou episodi.



El centre té habilitada una zona lliure de Covid-19 i una altra que no, que és on s'ha aïllat els usuaris que han donat positiu. Pel que fa als dos professionals infectats, se'ls ha posat en aïllament domiciliari. Ara, i a partir dels protocols establerts, es fa seguiment del cas des del Departament de Salut i s'analitzen els contactes de tothom amb l'objectiu de trencar les cadenes de transmissió.



50 temporers de Lleida en aïllament

Una cinquantena de temporers que treballen per una empresa fructícola de Seròs (Segrià) han estat aïllats per haver estat en contacte amb un altre temporer que ha donat positiu de Covid-19. Segons l'alcalde Josep Antoni Romia el que té el virus no presentava símptomes i ha estat traslladat a Lleida mentre que la resta es quedaran confinats a l'allotjament de l'empresa per la qual treballen a l'espera que se'ls faci la prova, tot i que tampoc mostren símptomes de la malaltia.

Romia ha destacat la "ràpida actuació" per part de l'empresa i Salut i confien que no hi hagi cap més cas positiu. Això no obstant, ha alertat que al municipi estan arribant cada cop més temporers sense permís que busquen feina i ha demanat ajuda per poder-hi respondre.



Romia ha explicat que el temporer que ha donat positiu està aïllat des de dimarts i que ha passat la nit a l'alberg municipal que compta amb 60 places per a possibles casos. Aquest dimecres s'ha confirmat que ha donat positiu de Covid-19 tot i que no tenia símptomes i de fet quan se li ha pres la temperatura estava per sota de 37. Posteriorment, seguint el protocol per a la campanya de la fruita se l'ha traslladat a Lleida.

L'alcalde també ha assenyalat que els treballadors confinats no tenen cap contacte amb el municipi, ja que treballen en una empresa que es troba als afores, per la qual cosa ha remarcat que la situació es viu amb "normalitat absoluta". Això no obstant, sí que ha volgut posar de manifest que estan arribant molts temporers al poble a la recerca de feina a la fruita però que no tenen permís i per això ha demanat ajuda per fer front a una situació que no tenen mitjans per assumir des del consistori.

Trilla assegura que s'han detectat ràpid

El cap d'Epidemiologia de l'Hospital Clínic, Antoni Trilla, ha reconegut aquest dijous que els brots de Serós i Reus són una "mala notícia", però ha celebrat que s'hagin detectat ràpidament. En declaracions a Catalunya Ràdio, ha constatat que la detecció i les mesures de control hagin arribat "a temps", i ha dit que espera que no progressin i que la cadena de transmissió no s'estengui.