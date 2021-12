Canvi de guió en el procés de reindustrialització de les plantes de Nissan a Catalunya. Quan falten menys de 20 dies perquè la multinacional japonesa liquidi la seva activitat -ho farà el 31 de desembre-, el fabricant xinès Great Wall Motors (GWM) ha comunicat que descarta quedar-se amb les instal·lacions de la Zona Franca. Ho ha avançat Catalunya Ràdio, citant fonts sindicals. GWM, que es dedica a la fabricació de vehicles elèctriques, era la principal aposta de les administracions per ocupar la factoria de la Zona Franca de Barcelona.



Fa tres setmanes, però, la situació va començar a complicar-se, després que GWM redimensionés el projecte, anunciés que pretenia augmentar la producció de vehicles -de 150.000 a 300.000 a l'any-, manifestés que les instal·lacions catalanes se li quedaven petites i demanés més ajudes a les administracions públiques. Els governs espanyol i català van fer una contraoferta a l'empresa xinesa, que finalment ha decidit no acceptar-la.



Arran de la renúncia de GWM, ara mateix els sindicats apostarien perquè la reindustrialització l'assumeixi el hub d'electromobilitat, format per QEV Technologies, Btech i Ronn Motor Group, que preveuen destinar-hi més de 1.000 milions d’euros. Els comitès d'empresa han assegurat que tot i que "GWM es retira del procés de reindustrialització" continuen treballant amb "plans alternatius" que ja es van activar en l'última reunió de la mesa de reindustrialització per donar una sortida laboral als prop de 1.700 treballadors que es queden sense feina. La propera trobada de la comissió serà el 17 de desembre.