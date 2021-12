La mesa de reindustrialització de Nissan ha avalat la contraoferta de les administracions a la xinesa Great Wall Motors (GWM) -dedica a la fabricació de vehicles elèctrics- per ocupar la planta de la Zona Franca, que l'automobilística japonesa deixarà buida a finals d'any. La comissió, que s'ha reunit per tretzena vegada aquest dimecres al Consorci de la Zona Franca, espera una resposta "imminent" de la companyia al que el secretari general de CCOO a Nissan, Miguel Ángel Boiza, ha definit com la proposta "definitiva" a GWM. Justament la setmana passada l'empresa xinesa va redimensionar el projecte, augmentant la seva previsió de producció i argumentant que les instal·lacions barcelonines se li quedaven petites i reclamant més ajudes públiques.



En cas que els xinesos es retirin, l'opció alternativa passaria pel hub d'electromobilitat i altres empreses, entre les quals el Govern espanyol hauria proposat un projecte d'indústria militar per al manteniment de tancs per part de la companyia Tess Defence, segons Boiza. Aquesta opció, que havia avançat el digital Tot Barcelona, hauria refusada pel Govern català, que no vol que una indústria militar s'instal·li als terrenys i ara hi hauria altres alternatives sobre la taula, com la cooperativa valenciana de distribució Consum o Merlin Properties, dedicada al negoci immobiliari.

La mesa insisteix que el projecte prioritari és Great Wall Motors i confien que la contraoferta de les administracions funcioni. En un comunicat oficial, la comissió explica que la proposta contempla més ajuts públics de les previstes inicialment i una reducció del lloguer de l'espai de la Zona Franca on està ubicada la planta de Barcelona, així com un compromís del comitè d'empresa per negociar la incorporació de la plantilla i de Nissan en relació amb els actius.



Els sindicats han demanat als governs que tinguin una reunió "al més alt nivell" amb el president de la companyia per saber quina és la seva resposta. "No estarem esperant dues setmanes", ha advertit Boiza. "Si volen venir estem disposats a negociar i ho hem demostrat amb la reindustrialització quan vam estar 37 hores seguides negociant amb Nissan", ha recordat Ruiz, que ha reiterat que el de GWM és el projecte més interessant perquè podria impulsar la transformació del sector de l'automoció català a l'electromobilitat.



Al seu torn, el secretari general d'Indústria i pime del Ministeri d'Indústria, Comerç i Turisme, Raül Blanco, ha assegurat que la mesa "treballa sense parar per atraure Great Wall Motors" i s'ha enviat una carta conjunta de la ministra d'Indústria, Comerç i Turisme i el conseller d'Empresa i Treball de la Generalitat detallant la nova oferta. De la mateixa manera, la directora general d'Indústria del Govern, Natàlia Mas, ha afirmat que estan immersos en un "intens procés de negociació amb GWM i d'anàlisi d'una contraoferta" i ha afegit que l'executiu "està plenament compromès" a treballar per" garantir un procés de reindustrialització beneficiós".

Al seu torn, Frank Torres, responsable de les Operacions Industrials de Nissan a Espanya, ha afirmat que l'automobilística japonesa "donarà suport a l'opció que sigui elegida pels membres de la comissió de reindustrialització", tot puntualitzant que ho farà "sempre tenint en compte l'interès de totes les parts i que sigui assumible per part de la companyia".



Davant aquest escenari incert, els treballadors han convocat una aturada de producció a les 11h30 a les tres plantes i han iniciat una marxa que ha acabat a la seu del Consorci de la Zona Franca -on s'està produint la trobada- per fer visible el malestar de la plantilla, que té un futur incert a un mes de perdre la feina. En total, més d'un miler de treballadors han protestat tallant els carrers al seu pas.