El Consell de Ministres ha inaugurat el nou curs polític aprovant el decret llei per a la reforma de les pensions, el pas previ per traslladar el text al Congrés dels Diputats. La norma ha estat consensuada amb els sindicats Comissions Obreres (CCOO) i la Unió General de Treballadors (UGT), juntament amb la patronal CEOE, i ha estat definida com "una de les més importants de l'última dècada en matèria de diàleg social". El principal canvi consisteix a lligar la revaloració de les pensions a l'Índex de Preus al Consum (IPC), una proposta que havia quedat enterrada amb l'última reforma impulsada pel PP l'any 2013. La norma també incorpora incentius per allargar l'edat de jubilació i reforçar l'estructura d'ingressos de la Seguretat Social.



"A partir d'ara, cap pensionista s'haurà de preocupar per una possible pèrdua de poder adquisitiu", ha subratllat la ministra de Política Territorial i portaveu del govern espanyol, Isabel Rodríguez, en la roda de premsa posterior al Consell de Ministres. "No només recuperem el consens entre els agents socials, sinó també la revaloració que s'havia perdut amb l'última reforma", ha afegit.



Aquest acord entre el Govern espanyol i els agents socials en matèria de pensions és el primer des de 2013, quan el PP de Mariano Rajoy va aprovar la seva polèmica reforma de manera unilateral. Abans, el 2011, el Govern de José Luis Rodríguez Zapatero ja havia elevat l'edat de jubilació fins als 67 anys, però aquella mesura sí que va ser consensuada amb els agents socials.



Aquestes són algunes claus que ajuden a entendre el projecte de reforma.

Les pensions pujaran amb l'IPC

L'esborrany de l'avantprojecte de llei fixa que les pensions s'apujaran al gener amb una mitjana de les taxes de variació interanual de l'índex de preus de consum (IPC) dels dotze mesos previs a desembre de l'any anterior.

Si aquesta mitjana és negativa, l'import de les pensions es congelarà al començament de l'any.

Final del factor de sostenibilitat

Amb aquest acord es deroga expressament el factor de sostenibilitat de la reforma del PP de 2013, una complicada fórmula matemàtica que penalitzava les pensions per la major esperança de vida i l'entrada en vigor de la qual estava suspesa fins 2023. El Govern del PP volia que d'acord al factor de sostenibilitat, en el futur es revisés la quantia de les pensions en funció dels recursos de sistema: en cas de dèficit (cosa que passa des de fa anys), les pensions serien més baixes encara.



Per substituir aquest factor, Govern estatal i agents socials es donen fins al 15 de novembre per negociar un nou mecanisme d'equitat intergeneracional que operarà a partir del 2027. No s'ha especificat com serà aquest nou mecanisme. Si no s'aconsegueix un acord, el Govern espanyol ha de regular al seu criteri l'esmentat mecanisme perquè quedi definit en la nova llei.

Prejubilar abans d'hora: com més tard, millor

Els treballadors es podran jubilar de forma voluntària fins a dos anys abans de l'edat legal, igual que en l'actualitat, però el recent acord canvia els coeficients reductors que, a més, passen a aplicar-se per cada mes que s'avanci la jubilació davant el càlcul que actualment es fa per trimestres.



Aquests coeficients reductors, que resten la quantia de pensió als que decideixin jubilar-se fins a dos anys abans d'arribar a l'edat legal per fer-ho, van des d'un màxim del 21% en el supòsit de voler retirar-se del mercat laboral dos anys abans i té menys de 38 anys i 6 mesos cotitzats a un mínim del 2,81% per als que optin per retirar-se un mes abans i tinguin cotitzats més de 44 anys i mig. L'escala és gradual: com més tard es jubili un treballador, menys coeficient reductor se li aplicarà. A l'aplicar aquests coeficients per mesos i no per trimestres, s'amplia la gradualitat de la mesura.



Els nous coeficients reductors de la reforma impulsada pel Govern són més baixos que els que hi havia fins ara. Només retallen més la quantia si el treballador es jubila quan falten 24 i 23 mesos per l'edat oficial de jubilació. La jubilació anticipada voluntària també s'endureix per a les pensions màximes. Aquestes tenien una reducció menor al jubilar-se abans perquè la penalització s'aplicava sobre la base reguladora i no sobre la pensió. Així que es farà directament sobre la quantia de la prestació, equiparant la retallada a les altres.

Jubilació anticipada involuntària

Pel que fa a la jubilació anticipada forçosa o involuntària, a la qual es podrà accedir també quan s'hagi extingit el contracte laboral per raons objectives o de forma voluntària, els coeficients reductors igualment s'aplicaran per mes d'avançament i no per trimestre. Els coeficients reductors per a aquesta modalitat no canvien si la jubilació involuntària és entre els quatre i els dos anys abans de l'edat legal; en canvi sí que es modifiquen a la baixa per als dos anys anteriors i més encara si l'acomiadament arriba en els sis mesos previs a jubilar-se. Aquests coeficients aniran des d'un 30% si passa 4 anys abans de l'edat legal i es tenen menys de 38 anys i 6 mesos cotitzats, fins a un 0,5% si és un mes abans i s'ha cotitzat més de 44 anys i 6 mesos .



Aquests treballadors podran optar pels coeficients aplicats a la jubilació anticipada voluntària en els dos anys anteriors a l'edat legal si aquests són més favorables que els fins ara vigents. El Govern també planteja un règim transitori de 10 anys, amb coeficients diferents, per als treballadors que cotitzen per sobre de la pensió màxima per "reforçar l'equitat" de el sistema.



Queden fora d'aquests canvis els afectats per expedients de regulació d'ocupació (ERO) el 2021 o després d'aquesta data si és "conseqüència de decisions adoptades en expedients de regulació d'ocupació (...) aprovats amb anterioritat a l'entrada en vigor de la llei".

Incentius per retardar l'edat de jubilació

Per incentivar el retard en la jubilació, a penes usat a Espanya, i allargar les carreres laborals, el Govern espanyol ha fixat incentius per la seva prolongació: una pujada de la pensió del 4% per cada any de retard, un xec únic de fins a 12.000 euros o una barreja de tots dos.

Facilitar l'accés a la jubilació activa

També hi ha canvis per accedir a la jubilació activa, que permet compatibilitzar salari i pensió, establint que el treballador haurà d'haver seguit en actiu un any més un cop assolida l'edat legal de jubilació. El Govern es compromet, en el termini màxim de dotze mesos, a revisar, en el marc de el diàleg social, aquesta modalitat.

Jubilació forçosa per a majors de 68 anys

La reforma permetrà finalment que els convenis col·lectius incloguin la jubilació forçosa, però només per a majors de 68 anys i amb l'obligació de contractar de forma indefinida i a temps complet un treballador de relleu.

Els convenis que ja tinguin una clàusula d'aquest tipus podran seguir aplicant-la "fins a tres anys després de la finalització de la vigència inicial pactada".