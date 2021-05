Centenars de persones s'han manifestat aquest matí a Barcelona contra la reforma del sistema de pensions que prepara el Govern espanyol. També hi ha hagut mobilitzacions a Girona, Tarragona i Lleida. Amb càntics a favor de les pensions dignes i contra el Pacte de Toledo, els protestants s'han desplaçat des de la plaça d'Urquinaona fins a la delegació de l'executiu a la capital catalana. "És fals el relat de què el sistema de la seguretat social és insolvent", ha explicat a l'ACN Ramon Franquesa, portaveu de la Coordinadora Estatal en Defensa de les Pensions Públiques (COESPE), entitat convocant de la protesta. Hi afegeix que "el que cal és una auditoria que posi en clar d'on provenen aquests desequilibris". La protesta s'ha celebrat simultàniament en diferents punts de l'Estat.



Sota el lema "Per unes Pensions Públiques, Dignes, Justes i Suficients", els manifestants han mostrat el rebuig a la reforma que prepara el Govern de Pedro Sánchez. L'endemà que el ministre de Seguretat Social, José Luis Escrivá, reconegués que estan "molt a prop" de tancar la reforma del sistema de pensions amb els agents socials, els protestants han clamat contra l'acord. "És una reforma que només busca ensorrar-nos més", ha explicat Núria Huetes, una de les participants. També Llorenç Guash ha denunciat que el que hi ha darrere "és una privatització del sistema de pensions". "Ens volen enredar amb la reforma", ha assegurat.

Entre càntics contra l'executiu i els bancs, els manifestants s'han desplaçat fins a la Delegació del Govern espanyol a Barcelona, on s'ha fet la lectura d'un manifest contra la reforma. En declaracions a l'ACN, el portaveu de la Coordinadora Estatal en Defensa de les Pensions Públiques, Ramon Franquesa ha denunciat que es vulgui privatitzar el sistema "amb el fals relat de què la Seguretat social no és solvent". Per aquesta raó exigeixen una auditoria "per saber si hi ha desequilibri d'on ve".



Franquesa ha apel·lat a la necessitat d'acabar amb les retallades socials "i revertir les reformes retrògrades que s'han imposat en els darrers anys". També ha criticat que, amb la reforma, es vulgui endarrerir l'edat de jubilació més enllà dels 65 anys. "No deixarem que es perdin les nostres pensions ni que els nostres joves en uns anys es trobin amb un sistema que no els garanteix les seves prestacions". I ha insistit en el fet que el sistema actual "permet la vida digna, sempre que no es redueixen les cotitzacions de les empreses i es mantingui sistema com era abans".