Edicions Cavall Fort rep el Premi de Comunicació Muriel Casals d'Òmnium

Òmnium Cultural ha decidit atorgar el Premi de comunicació Muriel Casals 2023 a edicions Cavall Fort, grup encarregat de l'edició de les revistes infantils Cavall Fort i El Tatano. La primera va néixer el desembre de 1961 amb la voluntat que els infants a partir de 9 anys poguessin tinguessin una publicació per aprendre a llegir i a escriure en català. Inclou reportatges, jocs, tallers, còmics, entrevistes i concursos. La segona és mensual i va dirigida a infants a partir de 4 anys, lectors que es troben en les primeres etapes d'aprenentatge.

El jurat format per Dani Bramon, Odei A.-Etxearte, Sara González, Àlex Gutiérrez, Miquel Molina, Carles Pont i Mònica Terribas, li concedeix el premi "pel reconeixement a la seva història i per la resiliència d'un projecte en lluita per la llengua i la cultura catalanes" així com "per la capacitat de connexió amb les generacions més joves amb continguts de qualitat".

"Les seves publicacions referent per a tantes generacions van articular en plena dictadura un valuós espai de resistència nacional"

El jurat vol que el premi "sigui una empenta per mantenir-se ferms en la lluita amb els nous llenguatges al segle XXI". El premi busca fer valdre l'aposta durant molts anys per la gestió de les publicacions en mans de dones professionals de la comunicació i la cultura infantil i juvenil i les dones il·lustradores.

El guardó es lliurarà en el marc de la 73a Nit de Santa Llúcia-Festa Òmnium de les Lletres Catalanes, que se celebrarà aquest dimarts al Teatre Nacional de Catalunya.

El president d'Òmnium, Xavier Antich, ha posat en valor el guardonat com un "referent del poder de la societat civil en la preservació de la cultura catalana arreu dels Països Catalans". "Les seves publicacions referent per a tantes generacions van articular en plena dictadura un valuós espai de resistència nacional que, avui dia, malauradament, cal mantenir a cada racó on la llengua i la cultura, la nostra identitat, segueixen sent atacades", ha afegit Antich.



Fa uns mesos, la revista Cavall Fort, entre d'altres, van ser el centre d'atenció pel veto del govern de Vox i PP de les publicacions a la biblioteca municipal de Borriana (Plana Baixa).