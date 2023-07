Les revistes en català vetades tornen a la biblioteca de Borriana gràcies a la pressió

Publicacions com Cavall Fort, Enderrock, El Temps, Camacuc o Revista Llengua Nacional tornen a estar disponibles a la biblioteca de Borriana (Plana Baixa, Castelló). La pressió després de la retirada de les revistes en català de l'equipament cultural ha contribuït en la reculada del veto que va aplicar el govern municipal de PP i Vox.

El portaveu de Compromís a Borriana, Vicent Granel, ha destacat a la revista El Temps que "la pressió social i cultural ha pogut tombar la decisió que havia ordenat l'actual regidor de Cultura" de Vox. "És una bona noticia que la denuncia, i sobretot, el moviment social i cultural que s'ha creat al voltant de la defensa de la llibertat d'expressió, i la llibertat de poder llegir el que cadascú vulga, haja funcionat", ha indicat.

La consellera de Cultura del Govern, Natàlia Garriga, també ha celebrat aquesta marxa enrere. A través d'un missatge a Twitter, la membre de l'executiu català ha agraït a les entitats i a la ciutadania que han fet sentir la seva veu "contra aquest despropòsit". "Som més fortes que la censura!", ha piulat també la consellera de la Presidència del Govern, Laura Vilagrà.

Una decisió contra el "separatisme"

Després de les eleccions municipals del 28-M, PP i Vox van arribar a un acord per governar al consistori valencià, deixant la regidoria de Cultura en mans de la ultradreta. El regidor responsable, Jesús Albiol, va assegurar que l'ajuntament no continuaria "promovent el separatisme català amb els diners" dels ciutadans. "No som catalans de segona, som valencians i espanyols de primera", va afegir.

El mateix regidor es va presentar personalment a la biblioteca perquè es retiressin les revistes, tot i que no ho va aconseguir. "Trist i preocupant, però trobarem maneres d'arribar als nens", van afirmar des de Cavall Fort sobre l'episodi.

Un miler de persones es van concentrar el passat 17 de juliol al vespre davant la biblioteca municipal de Borriana en contra de la censura a les publicacions escrites en català. Reclamaven al govern municipal que permeti els veïns llegir al centre cultural les revistes vetades. Plataforma per la Llengua, organitzadora de l'acte, va lamentar que la retirada de les subscripcions respongui únicament al fet que estiguin escrites en una determinada llengua.

L'Associació de Publicacions Periòdiques en Català (APPEC) havia anunciat que iniciaria la via judicial en contra el veto. També que interposaria una denúncia a les institucions europees i una queixa formal al Síndic de Greuges del País Valencià.