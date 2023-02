Educació estudiarà com fer lectives les tardes de setembre tot i l'avançament de l'inici de curs

El Departament d'Educació estudiarà quina és la millor fórmula per fer que les tardes de setembre puguin ser lectives tot i l'inici de curs. La decisió arriba després que un informe extern encarregat per la conselleria hagi determinat l'horari complet lectiu com l'opció més valorada per la comunitat educativa.

Es tracta d'un debat que es realitzarà concretament en el marc del Consell Escolar, que inclou tots els membres del sector. L'objectiu és trobar la fórmula que permeti compensar les hores sense superar el topall de 178 dies lectius que marca la Llei d'Educació.

L'informe també detalla que a l'escola concertada l'assistència a les tardes de lleure de setembre ha estat molt més elevada. Això contradiu un dels principals arguments que sustenten la mesura, com és l'equitat educativa.

La secretaria general d'Educació, Patrícia Gomà, ha detallat avui en la presentació de l'informe que les dades mostren que els principals aspectes a millorar estan vinculats amb la disponibilitat dels recursos, la integració al context i aspectes de coordinació i contractació del servei.

D'altra banda, han sorgit dificultats en qüestions operatives, en el fet que la mesura no hagi contribuït a potenciar la universalitat, perquè l'assistència a aquestes sessions no ha estat obligatòria, i perquè l'abordatge pedagògic no és comparable amb el lleure.

Núria Mora, secretària de Transformació Educativa, i Patrícia Gomà, secretaria general d'Educació, en la roda de premsa d'aquest dijous. — Norma Vidal / ACN

La responsable ha considerat que les dades quantitatives també evidencien que durant el mes de setembre l'assistència a la tarda per part de l'alumnat dels centres concertats va ser molt més elevada, al voltant del 90%, mentre a les escoles públiques la xifra va rondar el 40%. Això evidencia que l'equitat que es pretenia amb la jornada completa al setembre no s'ha acabat de materialitzar.

L'estudi que el Departament d'Educació ha presentat al Consell Escolar de Catalunya, la Junta de Directors, la Mesa sindical, les famílies i les entitats municipalistes, ha estat elaborat per una consultora externa especialitzada en avaluació de polítiques públiques. Hi han participat 100 persones i 59 grups vocals i s'ha tingut en compte el punt de vista de les direccions dels centres i el Personal d'Administració i Serveis (PAS), els docents, les famílies, el personal prestador de les activitats de lleure, les entitats especialitzades i els representants de moviments pedagògics.

Gomà també ha explicat que el departament va destinar una partida inicial d'11,6 milions d'euros, però finalment només n'han calgut 9,4. Entre altres coses, el pressupost havia de servir per contractar el monitoratge responsable de les sessions desenvolupades durant aquestes tardes, que en algunes escoles concertades van executar els propis docents.

Tardes lectives i inici de curs al setembre

L'estudi assenyala que part dels docents, les direccions i les famílies han percebut la implementació de les tardes de setembre com a bona. No obstant això, Gomà ha destacat també que en la majoria de casos els enquestats coincideixen en la preferència que aquestes tinguin un caràcter lectiu.

"Som els primers que posem en coneixement el que ha anat millor i pitjor", ha apuntat Gomà. En aquest sentit, ha destacat la voluntat del departament d'arribar a acords i treballar des del consens: "Si la comunitat educativa diu que és millor que les tardes siguin pedagògiques assumirem el que es decideixi".

Núria Mora, secretària de Transformació Educativa, ha detallat que el 16 de febrer els participants podran exposar la seva opinió al respecte i el dia 27 s'obrirà el debat amb tots els actors. La previsió és que el 2 de març finalitzi el procés i es redacti un informe que es traslladarà a Educació.

Les responsables han estat taxatives respecte la possibilitat que es reconsideri la data de retorn a les aules. "Podem parlar de com han de ser les tardes i del dia concret en què començarà el curs, però no està sobre la taula debatre si ha d'arrencar el 12 com antigament o la primera setmana de setembre", ha advertit Mora que ha defensat que s'ha demostrat que l'avançament del calendari és una bona mesura per a l'alumnat.