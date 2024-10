EH Bildu arriba a un pacte amb el Govern estatal sobre la 'llei mordassa' que n'elimina aspectes més lesius

El grup parlamentari d'EH Bildu al Congrés dels Diputats ha anunciat un acord amb el Govern estatal per derogar la llei mordassa. La portaveu parlamentària del partit basc, Mertxe Aizpurua, i el diputat Jon Iñarritu han comparegut aquest dijous matí a la Cambra Baixa per a donar conèixer el pacte.

L'acord "posa fi" a l'actual llei, segons ha destacat Aizpurúa i crea una nova legislació. Concretament es posarà en marxa la Llei orgànica de protecció de les llibertats i seguretat ciutadana". En aquest text s'eliminen els aspectes més lesius de la llei com l'ús de bales de goma, les sancions per "faltes de respecte a l'autoritat" i es rebaixen les infraccions per desobediència.

El document del pacte assenyala que "s'acaba amb les sancions injustificades o basades en interpretacions subjectives, es blinda la llibertat d'expressió i s'estableix la seva cancel·lació en cas que la persona acusada es retracti". Això es farà mitjançant la modificació de l'apartat 4 de l'article 37.

Respecte a les infraccions per desobediència, el pacte destaca que "la infracció passa de greu a lleu i s'estableix que la desobediència ha de ser manifesta, clara i objectivable, que serà sancionable només quan estigui ajustada a una ordre legal, ajustada a la legalitat o a l'ordenament jurídic, impedint la discrecionalitat sobre requeriments i sancions".

"S'acaba amb l'ús de les bales de goma, substituint-se aquests per mitjans menys lesius", destaca el text. Sobre les devolucions en frontera o "en calent", l'acord determina que en el termini de sis mesos s'abordarà la modificació en la Llei d'Estrangeria. S'establiran com a criteris per a la modificació "al respecte i aplicació de la normativa de Drets Humans i protecció internacional, establint l'accés i avaluació a les sol·licituds de protecció internacional prèviament al procés de possible expulsió".

La reforma integral de la Llei de Seguretat Ciutadana és un dels assumptes en els quals més èmfasi han fet des d'EH Bildu. Ja la passada legislatura es va avançar en alguns articles però els avanços van ser considerats insuficients per aquesta força política i també per a ERC, la qual cosa va encallar qualsevol reforma.

Fonts del partit republicà confirmen que també estan inclosos en el pacte. Així ho ha confirmat també Aizpurúa, que ha inclòs en l'acord a BNG, PNB i Podemos, a més del PSOE i Sumar.

"Amb aquest acord desbloquegem la situació i aconseguim que la gran assignatura pendent es faci realitat", ha destacat Aizpurúa. La portaveu d'EH Bildu ha destacat que l'acord és un "assoliment col·lectiu" i que reconeixen "la voluntat" mostrada pel Govern "després d'una negociació llarga i discret que finalment ha donat els seus fruits".

Aizpurúa ha destacat que han parlat amb els grups parlamentaris de la majoria plurinacional perquè siguin partícips i signants de la nova llei que es presentarà en les pròximes setmanes. "Avui és un gran dia", ha destacat per la seva part Iñarritu.

A la portaveu d'EH Bildu se li ha preguntant específicament per què consideren que ara el PSOE s'ha obert a desbloquejar uns assumptes als quals es va resistir l'any passat. "El pas del temps a vegades ajuda al fet que se solucionin els problemes, sobretot si es treballa en això. Portem molts mesos. Abans no existia i ara sí que existeix aquesta voluntat", ha destacat. Aizpurúa ha assegurat que aquest pacte "no té a veure amb cap altra qüestió" com la negociació pressupostària.

Posteriorment ha comparegut el portaveu adjunt de Sumar i diputat d'IU, Enrique Santiago, que ha tingut un paper clau en les negociacions. "Era un clam de la societat espanyola", ha destacat. Santiago ha destacat que per a Sumar és fonamental que vagi complint-se el que ja van advertir quan es va presentar el pla de regeneració democràtica. "Ja vam dir que la reforma no podia limitar-se a acabar amb les sancions a periodistes", ha destacat.

Recuperar els drets i llibertats

Per part del PSOE, segons les fonts consultades, recorden que el partit ja "va treballar amb intensitat" durant passada legislatura "i que va estar a punt de culminar amb èxit". "A partir de la presentació de la Proposició de Llei, el Grup Socialista mostra la seva disposició a continuar treballant amb tots els grups parlamentaris per arribar un acord que permeti recuperar de manera definitiva les llibertats i drets que van ser retallats amb el Govern del PP", assenyalen.

Per part seva, a Podemos han reaccionat amb fortes crítiques als anuncis realitzats. "Si no es prohibeixen les bales de goma, ni les devolucions en calent, no es pot parlar de derogació de la Llei Mordassa. Un acord molt del PSOE, molt de titular i poca transformació", ha assenyalat la secretària general de la força morada, Ione Belarra.

A Santiago se li ha preguntat per aquest posicionament. El diputat de Sumar ha reconegut que fins que no s'estableixi el reglament sobre les bales de goma no es podrà endevinar la conclusió. Dit això, ha demanat que "cap força que es diu d'esquerres" faci caure aquesta llei perquè conté molts avanços.

De la mateixa manera ha apel·lat directament a Junts, partit necessari perquè tiri endavant el text. La proposició de llei pretén ser registrada entre el divendres i la setmana vinent i la intenció és compta amb la signatura de com més grups millor.