Eines de País anuncia que optarà a la presidència de Pimec després de la dimissió de González

La candidatura independentista Eines de País ha anunciat aquest dimecres que optarà a la presidència de Pimec, després que aquest dimarts al vespre l'encara president de la patronal de la petita i mitjana empresa, Josep González, anunciés la seva dimissió immediata. González ocupava el càrrec des de 1997, és a dir, ha estat al capdavant de Pimec.



A través d'un tuit, Eines Pimec -el nom de la candidatura en aquesta patronal- ha assenyalat que concorrerà als comicis del pròxim 23 de febrer davant la "sorprenent convocatòria d'ahir" i ha afegit que donarà més detalls de la candidatura en una roda de premsa aquest dijous. La presidenta en funcions de la Cambra de Comerç de Barcelona i membre d'Eines de País, Mònica Roca, ha admès que davant l'anunci de González "s'han hagut d'accelerar les coses" ja que les eleccions no estaven previstes fins al 2022.

Roca ha explicat que Eines de País, candidatura que va guanyar les eleccions a la Cambra de Barcelona i vinculada a l'ANC, va néixer amb la idea d'entrar "en diferents estructures" del país i ha comentat que l'anunci de González aquest dimarts va ser "una mica inesperat".

"Des de la Cambra valorem positivament que hi hagi sempre eleccions en qualsevol context i que la democràcia decideixi què escull en la successió de qualsevol estament", ha afegit Mònica Roca una roda de premsa per presentar un anàlisi sobre la conjuntura econòmica catalana del darrer trimestre del 2020 i l'impacte les restriccions i les ajudes directes per part de les administracions.



Aquest dimarts al vespre, el president de Pimec, Josep González va fer pública la seva decisió de deixar el càrrec amb caràcter "immediat i irremeiable" en una decisió "meditada" i va assegurar aleshores que la continuïtat estava garantida amb l'actual secretari general, Antonio Cañete. En la roda de premsa, l'encara president de la patronal va afirmar que ha treballat "sempre" per defensar i representar les empreses "sense altres objectius sectaris" -en al·lusió, sense citar-la, a la Cambra de Barcelona. "Nosaltres no hem fet política. D'altres en fan. No m'agradaria que passés a Pimec", va dir.