El líder d'ERC, Oriol Junqueras, ha anunciat aquest divendres que es posa "a disposició del partit, de la ciutadania i de la causa de la llibertat" per tornar a encapçalar la candidatura d'ERC a les eleccions generals, tal com va fer la passada convocatòria.



"Ho faig acompanyat del meu amic Raül Romeva, que torna a posar-se al servei del país per liderar la candidatura d'ERC al Senat", ha explicat també Junqueras en una carta a la militància. "Han de saber que combatrem la repressió fins al final. No desapareixerem, no ens cansarem i no pararem mai. Perquè estem convençuts que si persistim, guanyarem".



Junqueras fa aquest anunci pocs dies després que ERC el reelegís com a president de la formació al Congrés Nacional, una jornada en la qual considera que s'ha revalidat la confiança en ell: "ERC surt reforçada i amb la confiança per iniciat un període de lideratge del moviment que permeti traçar un consens estratègic i una acumulació de forces, que ens ajudi a avançar conjuntament".



També assegura que mai havia estat tan convençut com ara que la independència "és inevitable" i ha exposat que el partit és l'eina al servei del país i que com més fort sigui, millor pel projecte comú de la república catalana, en paraules seves.



Tant Junqueras com Romeva necessitaran avalar les seves candidatures entre la militància, tot i que fonts d'ERC consultades per Europa Press estan convençudes que així serà, després que Junqueras rebés quasi el 90% del suport per liderar l'Executiva Nacional del partit.

Repeticions a les llistes dels partits catalans

Altres llistes ja han confirmat que revalidaran candidat aquest pròxim 10 de novembre. És el cas d'En Comú Podem, que tornarà a posar al capdavant el diputat Jaume Asens, segons ha anunciat l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau. "És un home molt dialogant", ha explicat en una entrevista a TVE. "Serem l'única garantia que Pedro Sánchez hagi de formar un govern progressista", ha dit Colau.



Qui també repetirà candidatura a Catalunya és la popular Cayetana Álvarez de Toledo. L'actual portaveu del PP al Congrés va ser l'única diputada que el PP va obtenir de Catalunya, superant la barrera del 5% amb 155.504 vots.



Tal com informa la periodista Marta Monforte a Público, a la reunió d'aquest dijous al Congrés amb tots els diputats del Grup Parlamentari Popular, Álvarez de Toledo ha confirmat que tornarà a presentar-se i ha demanat la col·laboració a tot al seu grup. La dirigent preveu que la seva campanya sigui complexa, amb la sentència del procés a punt de ser dictada. "Desitgeu-me sort", els hi ha dit la portaveu.