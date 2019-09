Amb una participació destacada -5.195 vots, el que suposa el 57,14% de la militància- les bases d'Esquerra han avalat de manera àmplia la nova executiva de la formació, en la primera part del Congrés Nacional que els republicans celebren enguany. Només hi havia una candidatura a l'executiva, que està formada per 21 persones, de manera que la militància només podia avalar o mostrar el rebuig amb la llista encapçalada pels actuals president i secretari general d'Esquerra, és a dir, Oriol Junqueras i Marta Rovira. El 90,4% dels vots han estat favorables i el màxim rebuig -manifestat a través dels vots en blanc- l'han rebut Lluís Salvadó -només el 71,2% de suport- i Isaac Peraire -77,9%-.



Més enllà de confirmar el lideratge indiscutible del tàndem format per Oriol Junqueras i Marta Rovira -president i secretària general, respectivament, de la formació des del 2011-, el 28è congrés d’Esquerra Republicana de Catalunya ha servit per oficialitzar el nomenament de Pere Aragonès i Marta Vilalta com a “líders complementaris”. L’absència física de Junqueras -en presó preventiva des del 2 de novembre de 2017- i Rovira -exiliada a Suïssa des de fa un any i mig-, convertirà, de facto, Aragonès i Vilalta en els líders executius del partit i el seu nomenament -pel càrrec que ocuparan i per la joventut dels dos (37 i 35 anys, respectivament)- s’explica també en clau de relleu de futur.

A l'hora de valorar els resultats, la portaveu i ara secretaria general adjunta del partit, Marta Vilalta, ha celebrat la participació -molt superior a congressos passats-, i ha assegurat que la formació surt de la jornada "amb uns lideratges forts". Abans d'acabar l'any, el congrés d'ERC viurà el segon capítol, amb el debat i posterior votació de la ponència política, que encara no s'ha donat a conèixer, però que tot apunta que reiterarà l'aposta del partit pel diàleg, per eixamplar la base de l'independentisme i per deixar enrere la via unilateral.



Junqueras i Rovira tenen el compromís de tancar la seva etapa al capdavant d’ERC quan compleixin 12 anys al càrrec i, per tant, enceten el seu darrer mandat. La nova cúpula d’Esquerra també està més feminitzada, amb l’entrada en càrrecs destacats de Raquel Sans, Marta Vilaret i Sara Bailac. Deixant de banda els casos del president i la secretària general del partit, que són sobradament coneguts, tracem beus perfils dels noms més importants de la nova executiva d’ERC.



Pere Aragonès

El vicepresident i màxim responsable d’Economia del Govern català, s’ha convertit en el coordinador nacional dels republicans, un càrrec de nova creació que el situa immediatament per sota de Junqueras i Rovira en la jerarquia de la formació. Tot i la seva joventut (Pineda de Mar, 1982), Aragonès és un autèntic veterà de la formació i acumula una àmplia experiència orgànica i institucional. Amb 21 anys ja assistia a les executives del partit com a portaveu nacional de les JERC -les joventuts de la formació- i tres anys després, el 2006, es convertia en diputat al Parlament, càrrec que revalidaria fins el 2017.



També ha estat regidor al seu municipi, Pineda de Mar, mentre que a nivell de Govern va ser secretari d’Economia durant la passada legislatura -formava de l’equip de Junqueras a vicepresidència- fins a convertir-se en vicepresident i, per tant, home fort d’ERC a l’executiu de Quim Torra. De perfil eminentment tècnic i, en la línia del president del partit, alineat amb els sectors més liberals en matèria econòmica de l’organització, els seus és un dels noms que més sona per liderar la candidatura d’Esquerra en unes hipotètiques eleccions al Parlament si, com sembla, el Tribunal Suprem condemna Oriol Junqueras i l’inhabilita per exercir un càrrec públic. L’altre nom que sona per liderar la candidatura és el de Roger Torrent, president del Parlament.

Marta Vilalta



Que Marta Vilalta (Torregrossa, 1984) era un dels noms cridats a jugar un paper cabdal en el futur -i present- d’Esquerra va quedar clar el març de l’any passat, quan la van nomenar portaveu de la formació. Sis mesos més tard es convertia en vicesecretària general del partit i ara fa el salt a la secretaria general adjunta. Periodista de formació, quasi la totalitat de la seva trajectòria professional està vinculada al partit.



Formada a les JERC -va entrar-hi el 2004 i va ser-ne secretària de Comunicació entre 2011 i 2013- també té experiència institucional, tant al Parlament -com a diputada entre 2012 i 2015- com al Govern -va ser la directora general de Joventut de la Generalitat de 2016 a 2018-. Actualment està totalment dedicada a tasques orgàniques i protagonitza la roda de premsa setmanal que cada dilluns fa Esquerra després de la reunió setmanal de l’executiva. Aquest mateix cap de setmana ha defensat al programa El suplement, de Catalunya Ràdio, que una aturada de país podria ser una bona resposta a la sentència del Tribunal Suprem sobre el judici del Procés.

Sergi Sabrià



De 44 anys, Sabrià és actualment l’home fort del partit a la cambra catalana, on presideix el grup parlamentari dels republicans. Mai ha tingut un càrrec governamental de primera línia a la Generalitat, però en canvi té una àmplia experiència orgànica i forma part de l’executiva des del 2011. Va ser portaveu del partit i s’acaba de convertir en vicesecretari general de Comunicació i Estratègia. De fet, ha liderat les darreres campanyes electorals del partit, algunes de les quals exitoses -com les eleccions al Congrés de l’abril o les municipals de maig- i d’altres no tant -com les catalanes del 21 de desembre de 2017-. Diputat al Parlament des del 2012, de 2009 a 2011 va ser alcalde del seu municipi, Palafrugell (Baix Empordà). Durant l’època del tripartit havia treballat com a assessor en diferents conselleries encapçalades per ERC.

Raquel Sans



La diputada al Parlament per Tarragona, de 39 anys, serà la primera vicesecretària general de feminisme que té ERC, un càrrec de nova creació. Nascuda a Valls i periodista de formació -ha treballat en diversos mitjans-, fins ara la seva trajectòria política havia estat més aviat curta. Durant l’anterior legislatura va ser la cap de gabinet de la Delegació de la Generalitat a Tarragona, fins que va ser cessada arran de l’aplicació del 155. Actualment viu la seva primera legislatura com a càrrec electe i ara s’estrenarà a l’executiva d’Esquerra amb un càrrec de pes.

Lluís Salvadó



El polític ebrenc (Sant Carles de la Ràpita, 1969) és un altre dels que repeteix a l’executiva, si bé passa de ser secretari general adjunt a vicesecretari de coordinació interna. A la pràctica, seguirà sent la persona que s’encarregarà de l’organització interna i l’estructura territorial del partit. Persona de poques aparicions mediàtiques, té una amplíssim trajectòria orgànica i institucional.



A nivell de partit, al que milita des del 1991, ja va ser secretari d’organització del 2004 al 2012, mentre que a nivell institucional aquest antic fundador del Bloc d’Estudiants Independentistes (BEI) ha estat regidor i alcalde (1996-1998) del seu municipi, delegat del Govern a les Terres de l’Ebre i secretari d’Hisenda de la Generalitat (2016-2017) durant l’etapa de Junqueras com a vicepresident. A més a més, és diputat al Parlament des del 2012. Investigat pel jutjat número 13 per la seva suposada participació en l’organització de l’1-O, va ser expedientat pel partit després que al març del 2018 es difongués una conversa on proferia comentaris masclistes al voltant de la tria d’una consellera, un fet que l’ha reclòs a tasques més discretes dins la formació.

Marta Vilaret



De 39 anys, Vilaret s’encarregarà de l’àrea de drets i llibertats i lluita antirepressiva, una nova carpeta creada evidentment per la situació política que viu Catalunya. Des del setembre del 2018 s’encarregava de la vicesecretaria general de suport a la presidència i la secretaria general. Més enllà del càrrec orgànic, fins ara Vilaret ha tingut tasques fonamentalment municipals com a regidora, primer a Santa Maria de Martorelles i després -des del 2011- a Mollet del Vallès, sempre a l’oposició. A més a més, durant el passat mandat va ser vicepresidenta segona del Consell Comarcal del Vallès Oriental.

Sara Bailac



Poeta, de Tàrrega i de 33 anys, Sara Bailac va estrenar-se com a càrrec electe el passat abril, quan va ser escollida senadora. Ara ha entrat a l’executiva nacional d’ERC com a vicesecretària general d’acció política, càrrec del que pengen diverses sectorials. És, per tant, un altre dels noms que representa la renovació -controlada- i feminització de la cúpula dels republicans. A nivell polític, va començar a militar a la JERC el 2005, als 19 anys, mentre que es va incorporar a ERC dos anys més tard. Des del 2015 presideix la secció local d’Esquerra a la seva ciutat. És autora de dos llibres de poesia.

Isaac Peraire



Amb 15 anys de trajectòria al partit, Isaac Peraire (Prats de Lluçanès, 1985) passa a ser el vicesecretari general de vertebració territorial i partit obert. Fins ara era el vicesecretari general de coordinació interna, territori i organització. És a dir, juntament amb Lluís Salvadó la persona clau del partit a l’hora de tancar llistes a nivell municipal. Regidor a l’Ajuntament del seu municipi des del 2007, va ser alcalde durant el passat mandat (2015-2019), però va perdre el càrrec a les municipals del passat maig, després d'una trencadissa al seu equip que va acabar amb la creació d'una nova candidatura, Movem Prats. El resultat de tot plegat va ser que JxCat va imposar-se a les urnes i ha recuperat l’alcaldia de la capital del Lluçanès.



En total, els militants d’ERC han validat 21 membres de l’executiva -hi havia una llista única-, però la cúpula de la formació incorpora d’altres persones, que hi tenen seient com a “membres nats” i, per tant, també són dirigents claus a la formació. Entre ells hi ha, per exemple, el líder al Congrés, Gabriel Rufián; el president del Parlament, Roger Torrent; la portaveu al Parlament Europeu, Diana Riba; la presidenta de la Diputació de Tarragona, Noemí Llauradó; o el líder del grup municipal a Barcelona, Ernest Maragall, entre d’altres.