Els 10 edificis icònics que has de visitar durant el 48h Open House Barcelona

El festival d'arquitectura 48h Open House torna a Barcelona. Aquest cap de setmana, 126 edificis emblemàtics de Barcelona, Badalona, Santa Coloma de Gramenet, Sant Joan Despí, l’Hospitalet de Llobregat, Vilassar de Dalt i Sitges obriran les seves portes al públic. Alguns d'ells es podran visitar per primera vegada, com el Palau Montaner i la Casa de les Punxes. A més de les visites guiades, les ciutats participants a la 13a edició del festival acolliran un total de 205 activitats i 18 itineraris.

Tal com indica el seu nom, els edificis participants al 48h Open House Barcelona 2022 estaran oberts al públic durant dos dies. Aquest any el lema del certamen és La lliga dels oficis, ja que fa honor a la feina de tots els professionals i artesans que participen en la construcció d'un edifici. L'entrada és gratuïta a la majoria d'immobles. Només s'han de pagar les visites que requereixen una inscripció prèvia. En aquests casos, el cost de la gestió és de 2 euros.

Enguany, a la llista d'edificis del 48h Open House Barcelona s'incorporen 50 noves propostes, entre les quals destaquen: el Col·legi Notarial de Catalunya, la Residència d’estudiants Pedralbes, Cloudworks La Rambla-Drassanes, la Casa de les Punxes, el Palau Montaner, l’Ateneu La Bòbila i la plaça de Sóller, la Torre Mapfre, la Casa Tosquella, la Fundació Julio Muñoz Ramonet, l’Escola la Mar Bella, el CAP Víctor Català (Premià de Dalt) i el Bernadi Hub.

Fem una tria dels 10 edificis que has de visitar sí o sí aquest cap de setmana al 48h Open House Barcelona.

Casa de les Punxes

Una de les grans novetats del 48h Open House Barcelona 2022 és la icònica Casa Terrades, també coneguda com la Casa de les Punxes. Aquest edifici emblemàtic, que actualmente és un espai de coworking i d'esdeveniments, es podrà visitar el dissabte de 10 a 19 hores.

Els visitants podran accedir a la terrassa, amb vistes panoràmiques de la ciutat, i entrar dins les punxes que caracteritzen aquest edifici de l'arquitecte Josep Puig i Cadafalch, que alhora combina elements arquitectònics del gòtic nòrdic i plateresc amb elements populars catalans, com l'ús de panells de ceràmica.



Palau de Julio Muñoz Ramonet

Ubicat al número 282 del carrer Muntaner, el Palau de Julio Muñoz Ramonet és un edifici d'estil noucentista construït entre el 1917 i el 1921. Obra d'Enric Sagnier i Villavecchia, va ser un encàrrec de l'empresari barceloní Julio Muñoz Ramonet. La finca es manté pràcticament intacta de quan Sant Gervasi de Cassoles era un nucli de cases unifamiliars envoltades de jardí. Es conserva la casa principal, una torre, d'estil classicista, i el jardí originals

El Palau de Julio Muñoz Ramonet es podrà visitar el dissabte i diumenge entre les 10 i les 19 hores, sense reserva prèvia.



Palau Montaner

Una altra de les novetats d'enguany és el Palau Ramon de Montaner, actual delegació del govern espanyol a Catalunya. Situat a tocar del passeig de Gràcia, a la cantonada del carrer Mallorca amb Roger de Llúria, és un dels pocs palaus que es conserven a l'Eixample.

El va començar a construir Josep Domènech i Estapà l'any 1889, però el van acabar els arquitectes Lluís Domènech i Montaner i Antoni Maria Gallissà anys més tard. Seguint l'estil modernista, van introduir-hi elements ornamentals, com la ceràmica vidriada de l’exterior i els vitralls de la claraboia que il·lumina l'ampli vestíbul interior amb una escala imperial de pedra. El Palau Ramon de Montaner es podrà visitar dissabte, de 10 a 19 hores, amb inscripció prèvia.

Casa Tosquella

Situada al barri de Sant Gervasi de Cassoles, es tracta d'una casa de dues plantes construïda per Antonio Tosquella, on destaquen les façanes, d'estil eclèctic i estètica modernista, i la decoració interior. L'arquitecte va emprar tècniques i materials de la tradició catalana. L'any 2021, l'Ajuntament de Barcelona va comprar l'edifici per fer-hi una residència de gent gran. Es podrà visitar dissabte i diumenge a partir de les 10 i fins a les 19 hores.

Ateneu la Bòbila i plaça Sóller

Es tracta d'un projecte conjunt de reforma i ampliació d'un equipament existent, l'Ateneu La Bòbila, i de reurbanització del parc de la plaça de Sóller, al districte de Nou Barris. Els arquitectes d'aquest edifici, Berta Barrio i Josep Peraire, diuen que és un pavelló dins el parc.

L'ampliació de l'Ateneu la Bòbila i la reforma de la plaça Sóller és una de les obres finalistes de la XII Biennal Iberoamericana d’Arquitectura i Urbanisme. Es podrà visitar diumenge de 10 a 19 hores, sense inscripció prèvia.

La Model

La Model. — ACN/Júlia Pérez

Un dels edificis més emblemàtics de la Barcelona del segle XX és l'antiga presó de la Model. Havia de ser un model de reforma del sistema penitenciari de l'època, sense deixar de banda la seva principal funció. El centre penitenciari va tancar les seves portes l'any 2017 per reobrir-les anys després, però com a centre de visites. Es podrà visitar dissabte i diumenge, de 10:00 a 19:00 hores.



Pis Zero

Situat al carrer del Carme, Pis Zero és un habitatge temporal per a persones sense llar. A l'hora de dissenyar aquest espai es va tenir en compte el caràcter i la casuística dels usuaris de manera que vestíbul, àgora i dormitori presenten una singularitat extrema. La recerca d'una experiència agradable, laproximació arquitectònica tant sensible fan que sigui un lloc únic. Es podrà visitar diumenge de 10:30 a 15 hores.



Torre Jujol

Situada a Sant Joan Despí, aquest edifici icònic va ser dissenyat pel reconegut arquitecte Josep Maria Jujol. D'un solar relativament petit en va construir dos habitatges units, amb dos patis exteriors, un per cada casa, per on s'accedeix a l'interior.

La decoració de la casa està feta a base d'esgrafiats en un intens color blau, amb motius de flames i amb la inscripció "Deu hi sia" sobre la porta. La Torre Jujol es podrà visitar diumenge d'11:30 a 14 hores.

Casa Collumpio

Dissenyada pels arquitectes Marc Subirana i Laia Gelonch (estudi MACH), la Casa Collumpio és un edifici de tres plantes que sembla una capsa metàl·lica pintada de groc. A la planta inferior hi ha el dormitori, a la central les zones comunes i l'accés, i a la superior l'estudi. És una de les novetats del 48h Open House Barcelona 2022, i es podrà visitar diumenge de 10 a 16 hores sense inscripció prèvia.



Antiga fàbrica Ca l’Alier

L'Ajuntament de Barcelona va adquirir aquesta antiga nau industrial per reconvertir-la en el Centre d'Innovació Urbana de Barcelona, gestionat per la Fundació BIT Habitat. El seu objectiu és promoure la innovació urbana en els vessants social, econòmic, tecnològic i mediambiental, per donar resposta als nous reptes amb què s’enfronten les ciutats. La rehabilitació es va dur a terme amb la finalitat de ser un prototipus d'hàbitat autosuficient. Compte amb la certificació energètica Leed Platinum/Net Zero.