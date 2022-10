L'equipament públic barceloní que s'ha fet un lloc entre els edificis més sostenibles i eficients de la ciutat

L'aposta per les energies renovables, l'estalvi d'aigua, l'origen natural dels materials, la protecció de la biodiversitat i una mobilitat sostenible. Aquests són els factors que han portat a reconèixer La Fàbrica del Sol, ubicat al barri de la Barceloneta, com un dels edificis més sostenibles de Barcelona. Així ho ha determinat el Green Building Council España (GBCe), que ha atorgat a aquest emblemàtic edifici les cinc fulles verdes del GBCe, el màxim reconeixement d'eficiència energètica.

La Fàbrica del Sol és un equipament d'educació ambiental promogut per l'Àrea d'Ecologia, Urbanisme i Mobilitat de l'Ajuntament de Barcelona. Ubicat en un entorn urbà singular de la capital comtal, aquest edifici és un clar exemple de la transició cap a la sobirania energètica que ha experimentat els últims anys Barcelona.

Com s'avalua la sostenibilitat d'un edifici?

L'edifici ha estat certificat amb les cinc fulles verdes de GBCe perquè ha apostat per la sostenibilitat de manera transversal. Al tractar-se d'una rehabilitació, i no d'una obra nova, el repte era major, ja que s'ha de dur a terme una readaptació d'elements ja existents. En aquest cas, es va apostar per utilitzar materials reciclats, aprofitar el sistema de ventilació natural, un jardí vertical interior i integrar instal·lacions d'energia solar fotovoltaica, tèrmica i biomassa.

El jardí vertical de la Fàbrica del Sol. — Cedida

Paula Rivas, directora de Certificacions de GBCe explica que les rehabilitacions tenen un tractament "especial perquè no se'ls pot exigir el mateix que a una obra nova". "La de la Fàbrica del Sol és una intervenció molt ambiciosa que aconsegueix una eficiència energètica elevada. A més, té molta cura del confort dels usuaris", detalla Rivas.

Més enllà de l'eficiència energètica, també s'han avaluat altres aspectes, com el confort acústic, la qualitat de l'aire, l'ús de materials naturals no contaminants i les vistes de l'edifici. En el cas de La Fàbrica del Sol, l'ús de plantes tan a coberta i façanes com als patis interiors, no només ajuda a millorar la qualitat de l'aire, sinó que també protegeix la biodiversitat de la zona i suposa un estímul positiu per als usuaris.

El GBCe també ha valorat el fet que la Fàbrica del Sol ha comptabilitzat els costos de construcció, d'ús i de manteniment de l'equipament. També té previst el cost real del desmantellament l'edifici si fos necessàri. "Aquesta previsió és molt important quan parlem d'eficiència i sostenibilitat", assenyala Rivas.

Informació i consultes sobre temes d'ecologia urbana

La Fàbrica del Sol és un dels edificis més emblemàtics de la Barceloneta modernista. Situat a l'antic edifici de la fàbrica Catalana de Gas, que va ser dissenyat per l'arquitecte Josep Domènech i Estapà a principis del segle passat. Als anys setanta, quan es va introduir el gas canalitzat, la fàbrica va tancar i les oficines es van traslladar a la seu del Portal de l'Àngel. Actualment, és un equipament municipal que ofereix informació sobre temes d'ecologia urbana i sostenibilitat, i símbol d'aquella Barcelona industrial del segle XX.

"Els certificats de sostenibilitat són eines de màrqueting molt potents que permeten preveure i evitar riscos futurs"

L'equipament és un espai reservat a l'educació ambiental, una condició que també s'ha tingut en compte a l'hora d'atorgar-li el certificat verd de GBCe. "Un edifici sostenible hauria d'aportar sempre un valor al seu entorn, com és el cas de la Fàbrica del Sol, que ofereix serveis en matèria de cultura als veïns i permet crear comunitat", apunta Rivas, que afegeix que els certificats de sostenibilitat són eines de màrqueting "molt potents que permeten conèixer l'edifici, preveure i evitar riscos futurs, com despeses excessives en energia".

En un context d'emergència climàtica, Rivas reivindica la necessitat d'alienar-se amb les polítiques europees i amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) de l'ONU, desmitificant la idea que sostenible és sinònim de "car". "És sinònim d'intel·ligència i de sentit comú. Si els edificis es pensen des de les primeres fases del projecte, es poden implementar solucions de molt baix cost que permetin assolir alts estàndards de qualitat", explica.