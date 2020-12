Els accidents de treball mortals durant la jornada augmenten un 17,5% fins a octubre de 2020

Els accidents de treball durant la jornada han augmentat un 17,5% durant els primers deu mesos de 2020, segons ha denunciat CCOO d'acord amb les darreres dades facilitades pel Departament de Treball de la Generalitat. Entre gener i octubre s'han produït 86 accidents de treball mortals, dels quals 67 han estat durant la jornada laboral i 19 in itinere. En comparació amb el mateix període de l'any passat, el nombre d'accidents mortals durant la jornada laboral ha augmentat en 10 accidents, mentre que el nombre d'accidents in itinere s'ha mantingut estable. "D'aquesta crisi no en podem sortir amb un increment de sinistralitat i pèrdua de salut de les persones treballadores", ha manifestat el sindicat.



Per aquest motiu ha reclamat implementar canvis legals en el sistema preventiu, així com inversions i polítiques actives en prevenció de riscos laborals per part de les administracions. El sector de serveis continua sent el que acumula més sinistralitat mortal durant la jornada, però durant els primers deu mesos de 2020 el sector de la indústria ha estat el que ha registrat més creixement. En concret, han ocorregut 15 accidents mortals més que en el mateix període de l'any passat, representant un increment del 250%.

"Perdre la vida en el treball representa la cara més dramàtica de la precarietat instal·lada en el nostre mercat laboral i d'un sistema preventiu que sovint no suposa una prevenció eficaç per protegir la salut i la vida de les persones treballadores en les empreses, en permetre'ls derivar al Sistema Públic i amb la connivència de les mútues, molta sinistralitat i danys a la salut produïts pel treball, les investigacions de les quals podrien evitar accidents mortals posteriors, al no disposar de controls suficients per part de les administracions públiques", ha lamentat CCOO a través d'un comunicat.



Les 67 víctimes mortals durant la jornada han estat homes. Aquest fet demostra la segregació de gènere en el món del treball, segons la qual les dones ocupen majoritàriament professionals amb menys riscos de mort o de patir lesions greus de manera immediata i amb més probabilitat de patir lesions muscoesquelètiques. Per territoris, Tarragona ha estat la regió amb un creixement més pronunciat de la sinistralitat. En concret s'han produït 11 accidents mortals durant la jornada, vuit més que en el mateix període de l'any passat i un creixement del 266%.