Els bicitaxis estaran prohibits a Catalunya a partir de l'any vinent

El Govern de la Generalitat s'ha compromès a prohibir per llei l'activitat dels bicitaxis. Aquest ha estat el resultat de la primera reunió del grup de treball dedicat a aquest qüestió, que compta amb membres de l'executiu català i de l'Ajuntament de Barcelona.

El secretari general del Departament de la Vicepresidència i Polítiques Digitals i Territori, Ricard Font, ha explicat que es modificarà la llei del taxi per tal que exclogui les bicicletes com a vehicle vàlid per a prestar el servei. D'altra banda, es treballa en actualitzar el règim sancionador de la llei, que ara mateix regula des de la immobilització del vehicle fins a una multa de 6.000 euros, en el cas més greu. Font ha dit que l'objectiu és "enfortir i incrementar" la sanció.

El secretari general del Departament de la Vicepresidència i de Polítiques Digitals i Territori ha detallat que es modificarà l'article 20 de la llei del taxi, que és el que regula les característiques que ha de tenir un vehicle per ser considerat un taxi, i s'hi exclourà els cicles.



Segons ha concretat, aquest canvi es farà a través de la llei de mesures dels pressupostos de la Generalitat per al 2023, de manera que si s'acaben aprovant els comptes la modificació legislativa estarà vigent des de l'1 de gener. En cas que no s'acabin aprovant els pressupostos, ha assegurat que hi ha "altres mecanismes" per aprovar el canvi, però que poden allargar el procés "unes setmanes".

Collboni: "No és coherent amb la imatge i el missatge que vol donar la ciutat de Barcelona"

Per la seva banda, el tinent d'alcaldia de Barcelona, Jaume Collboni, ha celebrat l'acord amb el Govern per tal de prohibir l'activitat. Segons ha recordat, aquesta és una de les qüestions que l'Ajuntament va traslladar al Govern a la Comissió Mixta que es va reunir el 2 de juny, quan es va acordar crear el grup de treball.



Collboni ha argumentat que calia prohibir els bicitaxis perquè "no és coherent amb la imatge i el missatge que vol donar la ciutat de Barcelona", enfocat a un "turisme de qualitat". També ha assegurat que l'activitat és "una font de precarietat de tot tipus". El tinent d'alcalde ha afegit que per poder fer el servei de taxi cal una llicència, que els bicitaxis no tenen.

Règim sancionador

Una de les qüestions que queda pendent de tancar és quina sanció s'aplicarà a qui incompleixi la norma. Segons ha detallat Font, ara mateix ja es contempla immobilitzar el vehicle i imposar una multa de 6.000 euros, que és la sanció més dura. De totes maneres, ha remarcat que estan treballant per actualitzar el règim sancionador i endurir-lo per tal que els imports siguin més elevats. Amb tot, ha apuntat que això s'haurà de negociar, ja que s'aplicarà amb la llei de mesures dels pressupostos de la Generalitat per al 2023, que està pendent de veure quins suports rep.

Per la seva banda, Collboni ha celebrat que ara es pugui aplicar aquest règim sancionador perquè fins ara, segons ha denunciat, no hi havia "seguretat jurídica" per a la imposició de les multes. Segons ha dit, 6.000 euros és "suficient" per dissuadir que es continuï fent l'activitat il·legalment.



Segons dades de l'Ajuntament, fins al moment s'ha immobilitzat 40 vehicles i s'ha imposat 1.400 sancions, tot i que els imports eren molt menors.

Aquest dimecres s'ha celebrat la primera reunió del grup de treball sobre els bicitaxis. Per part de la Generalitat hi han assistit el secretari general del Departament de la Vicepresidència i de Polítiques Digitals i Territori, Ricard Font; la directora general de Transports i Mobilitat, Mercè Rius; i el subdirector general d’Ordenació del Transport i Desenvolupament Sectorial, Josep Maria Fortuny; mentre que el tinent d’alcaldia de Barcelona, Jaume Collboni; i la tercera tinenta d’alcaldia i regidora de Mobilitat, Laia Bonet, hi han representat l'Ajuntament de la capital catalana.