Els catalans suspenen la gestió del Govern, però li posen millor nota que a l'Executiu estatal

La gestió del Govern de Pere Aragonès no arriba a l'aprovat, si bé més de la meitat de la ciutadania sí que el puntua per damunt del 5. En qualsevol cas, els catalans posen millor nota a l'Executiu autonòmic que a l'estatal, mentre que els ajuntaments són l'administració més ben valorada. Alhora, la gestió pública dels principals serveis és preferida davant de la privada. Aquests són alguns dels titulars que poden extreure's de l'enquesta Valoració del Govern i de les polítiques públiques. 2022. L'estudi s'ha realitzat amb un canvi metodològic a través de l'enviament del qüestionari a una mostra aleatòria de gairebé 20.000 persones, de les quals 5.468 han contestat, el que suposa una xifra clarament superior a enquestes anteriors, que es feien a través d'entrevistes presencials.

Segons el CEO, la gestió del Govern de Catalunya durant el darrer any rep una valoració del 4,4, és a dir, no arriba a l'aprovat, però supera el 4,0 de l'Executiu estatal i queda per sota del 4,9 que obtenen els ajuntaments. En tot cas, més de la meitat dels enquestats (53%) aprova la feina de la Generalitat. La valoració canvia notablement en funció de la simpatia per un partit o altre. Així, els simpatitzants d'ERC eleven a 5,4 la nota del Govern d'Aragonès i són els únics que l'aproven. Se situen per davant del 4,8 que li posen els de Junts per Catalunya, el 4,7 dels del PSC i el 4,6 d'En Comú Podem. Les pitjors notes provenen dels electors de PP (3,3) i Vox (3,2). A més a més, més de la meitat dels simpatitzants d'ERC, Junts, PSC i Comuns aproven el Govern.

Pel que fa al Govern espanyol, hi ha més catalans que en suspenen la gestió (50%) que no que l'aproven (46%) i les millors notes les obté dels votants dels dos partits de la coalició: PSC (5,8) i En Comú Podem (5,2). En aquest cas, les pitjors les trobem en els simpatitzants de Vox (2,7), la CUP (2,7) i Junts (3,0). En els governs municipals, la valoració ciutadana més elevada (5,6 sobre 10) apareix en els residents en localitats de menys de 2.000 habitants i a partir d'aquí decau a mesura que el nucli augmenta de mida, fins al 4,3 de l'única ciutat catalana de més d'un milió de residents: Barcelona.

La promoció de la cultura i la llengua catalanes, l'àmbit millor valorat

En funció de l'àmbit concret, la valoració ciutadana de la gestió del Govern de la Generalitat difereix significativament. Les opinions més positives les trobem en la promoció de la cultura i la llengua catalanes (5,6) i en el transport públic i les infraestructures (5,0), just per davant de l'ensenyament públic (4,8) i la sanitat pública (4,6). Les pitjors són la lluita contra el canvi climàtic (4,2) i la lluita contra la pobresa i l'exclusió (4,3).

Preferència per la gestió pública

La valoració crítica també apareix quan es pregunta per la valoració del funcionament de les administracions públiques catalana i estatal. En la primera, el 44% dels ciutadans considera que funciona "bé" o "molt bé" i el 54%, "malament" o "molt malament"; en el cas de l'estatal, la resposta és més contundent: el 33% dels consultats opinen que funciona "bé" o "molt bé" i el 65% "malament" o "molt malament".

Amb tot, una aclaparadora majoria de ciutadans -59%- afirma que els serveis públics tenen una "qualitat mitjana" i pràcticament els votants de tots els partits donen una importància molt elevada a aquests serveis en les seves vides quotidianes. A l'hora de triar un model de gestió, la preferència es decanta clarament cap a la pública, per davant de la privada. El 38% dels catalans opina que l'educació funciona millor si és de gestió pública, mentre que el 24% prefereix la privada i el 35% considera que funciona igual.

Els votants de la CUP i En Comú són els únics que opinen de manera aclaparadora que la gestió pública funciona millor

Els votants de CUP (71%) i En Comú Podem (69%) són, amb diferència, els més contundents en manifestar que l'educació funciona millor quan és de gestió pública. En la sanitat, el 46% afirma que va millor quan la gestió és pública i el 31% quan és privada i, novament, els simpatitzants de CUP i Comuns són els que ho tenen més clar. En canvi, els electors de Vox i PP són els únics que es decanten majoritàriament per una gestió privada de la sanitat.

Finalment, l'ensenyament concertat (7,3), l'ensenyament públic (7,0), els Mossos d'Esquadra (6,7) i els hospitals públics (6,5) són els serveis públics més ben valorats pels catalans que són especialment crítics amb l'administració de Justícia (5,4). Els Mossos obtenen una puntuació molt elevada dels simpatitzants del PSC (7,6) i molt més baixa dels de la CUP (4,4). I, per acabar, bona part del transport públic aprova amb nota -amb l'AVE i els Avant al capdavant, amb un 7,8, per davant dels Ferrocarrils de la Generalitat (7,6) i el Metro (7,1), però la valoració dels Rodalies de Renfe obté l'aprovat molt just (5,1).