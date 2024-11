Els Comuns culminen la seva Assemblea Nacional advertint que no són "la crossa de ningú"

Els Comuns han culminat aquest diumenge la seva Assemblea Nacional amb l'aprovació i presentació de la nova executiva liderada per la diputada al Congrés Candela López i la regidora a Barcelona Gemma Tarafa, que ha advertit que Catalunya en Comú "no és la crossa de ningú". Les noves coordinadores nacionals ―que prenen el relleu d'Ada Colau i Jéssica Albiach, encara que López ja ocupava el càrrec― han expressat la necessitat de mantenir l'equilibri entre "cuidar l'organització interna" i centrar els esforços en les pròximes eleccions municipals del 2027. Així mateix, s'han conjurat per encapçalar la transformació que prioritzi la ciutadania i l'abordatge del canvi climàtic i per frenar l'onada reaccionària.

"Hem de sortir més al carrer i que els nostres llenguatges siguin més pedagògics i propers. Som una esquerra valenta, transformadora i útil que no s'ha doblegat davant les elits", ha apuntat Tarafa. Durant la seva intervenció al Campus Ciutadella de la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona, ha expressat la necessitat de "reconnectar amb la gent" en un context socioeconòmic i polític complex, marcat per la crisi de l'habitatge i l'emergència climàtica. "Tenim un paper clau per forçar el Partit Socialista a Barcelona, a Catalunya i a l'Estat", ha afegit.

López li ha donat suport assegurant que tanquen aquesta assemblea amb la convicció que la feina feta els "permetrà avançar". Segons ella, són aquí per representar la gent sense veu i per convèncer que la política és una "eina poderosa" per canviar les coses. Els Comuns desitgen reconstruir un projecte des de tots els racons de Catalunya i, per fer-ho, a partir d'ara comptaran amb un equip que combina "renovació i experiència", amb mirades de tot el territori català i amb un "esperit municipalista". Dels 47 membres de la nova direcció, 20 són noves incorporacions.

La responsabilitat de frenar l'extrema dreta

Per la seva banda, la presidenta del grup parlamentari de Catalunya en Comú, Jéssica Albiach ―que ocuparà un càrrec de nova creació compartit amb Ernest Urtasun, el de responsables institucionals del partit―, ha fet una crida a la col·laboració de les esquerres progressistes per "obrir un nou camí". En aquest sentit, ha emplaçat la resta de forces d'esquerra a no pactar amb la dreta, "per molt independentistes que siguin". Segons ella, Junts considera l'habitatge com un negoci, cedeix davant els interessos de Repsol i vol abaixar els impostos als rics.

El ministre de Cultura, Ernest Urtasun, l'ha seguit i ha reiterat la "gran responsabilitat" que recau sobre Catalunya en Comú: defensar "amb ungles i dents" el govern progressista davant l'onada reaccionària. "Després de Trump o Meloni i el PP aliant-se amb l'extrema dreta a Europa, tinc un somni. Espero que, d'aquí a 10 anys, quan ens tornem a trobar en una assemblea com aquesta, ens puguem mirar i dir que vam aconseguir que Espanya fos una excepció en drets i llibertats".

Vot de càstig a l'executiva sortint d'Ada Colau

A la primera part de la segona jornada, els Comuns han aprovat la ponència política i organitzativa amb un 80% de suport de les bases. El text, que ha rebut 389 vots a favor, 60 en contra i 33 abstencions, aposta per un autogovern fort per a Catalunya, basat en el finançament singular i en el reconeixement del caràcter plurinacional i plurilingüe de l'Estat.

La ponència també constata que l'últim cicle electoral no ha estat "positiu" per a Catalunya en Comú, en un clima diferent del de fa una dècada i en un període de "menor mobilització política". Per revertir aquesta tendència, els Comuns han situat les eleccions municipals del 2027 com un "repte estratègic de primer nivell" i han expressat la necessitat de créixer i construir una majoria política social que els permeti interpel·lar un "espai social molt ampli".

En les votacions d'aquest diumenge també s'ha aprovat una modificació dels estatuts i s'ha validat l'informe de la gestió executiva. La militància dels Comuns ha castigat la direcció sortint d'Ada Colau amb un 46,25% dels vots a favor. Un 36,19% ha votat en contra i un 17,56% ha optat per l'abstenció.

Reducció de la jornada laboral i serveis públics de qualitat

Després de l'aprovació de les sis primeres resolucions aquest dissabte, les bases de la formació han validat aquest diumenge els dotze textos restants. Entre altres propostes, els Comuns exigeixen reduir la jornada laboral a 37,5 hores aquest 2024 ―amb la voluntat d'impulsar la jornada de 32 hores de cara al 2030― i defensen l'educació gratuïta des de zero anys i l'atenció primària.

Així mateix, també aposten pel control i la gestió pública dels recursos naturals com l'aigua, per una llei electoral pròpia "més proporcional" i per l'eliminació de "qualsevol tipus de simbologia religiosa en els actes oficials en llocs públics".