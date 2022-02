La validació parlamentària del decret llei que ha establert la nova reforma laboral pactada entre el govern espanyol, els dos principals sindicats estatals, UGT i CCOO, i la patronal CEOE, s'ha convertit en un terratrèmol polític al Congrés dels Diputats. Especialment per l'impacte que tindria si no es convalidés i la incertesa que a 24 hores de la votació existeix encara sobre el resultat. Però el sisme ha traslladat una rèplica que pot ser de no poca magnitud també al Parlament. L'aposta de la vicepresidenta i ministra de Treball Yolanda Díaz per aquest transcendental tema ha portat En Comú Podem, segons ha avançat La Vanguardia i ha confirmat Públic, a amenaçar Esquerra de retirar els seus suports parlamentaris al Govern que presideix el republicà Pere Aragonès si ERC no dóna suport al text plantejat.

Díaz: "Qui voti en contra haurà d'explicar als treballadors i treballadores per què vol deixar-los amb menys drets que els que ara tenen amb el decret en vigor"

La pressió a Esquerra ha estat molt forta des que es va aprovar al Consell de Ministres el decret llei de la nova reforma laboral. Per part d'Unides Podem i directament de Yolanda Díaz, amb advertiments que "qui voti en contra haurà d'explicar als treballadors i treballadores per què vol deixar-los amb menys drets que els que ara tenen amb el decret en vigor". Però també dels sindicats implicats en l'acord, especialment la UGT que té a Esquerra una base de quadres importants amb referents com el mateix exconseller de Treball, Chakir el Homrani. Una estreta relació que estaria provocant alguns debats interns a ERC, encara que a aquesta hora s'imposa el no a l'estratègia de la direcció, segons fonts del partit. La visita recent i el bany de masses sindical de la vicepresidenta a les seus d'UGT i CCOO a Barcelona en va tenir molt d'estratègia de pressió. La publicació de les dades de l'atur d'avui amb una millora substancial també suposa un ariet nou per pressionar els republicans.

Més fusta a la caldera de la pressió

Però ara els socis catalans d'Unides Podem fan un pas més a la pressió cap als republicans -amb l'amenaça de trencar amb el Govern- que no és fútil, si tenim en compte que En Comú Podem s'ha convertit en el principal soci de l'Executiu de Pere Aragonès. Cal recordar que la ruptura amb el Govern del principal soci parlamentari, la CUP, no només va trencar fa unes setmanes la majoria independentista al Parlament sinó que va deixar Esquerra i Junts en minoria donant l'oportunitat a En Comú Podem de ser decisius. I així va passar amb l'acord i l'aprovació dels pressupostos de la Generalitat, llei fonamental per continuar amb la primera legislatura d'Aragonès com a president. Però també amb altres normes fonamentals com ara el pla per a la implantació de les energies renovables a Catalunya que ha dissenyat el Govern.

De fet, els números canten i certifiquen que En Comú Podem és el principal soci parlamentari del Govern ja que des de començament de legislatura Esquerra i Junts han aprovat el major nombre de mesures parlamentàries amb ells. Més que amb cap altra força. El cert és que un tancament d'En Comú Podem tornaria a supeditar el Govern als imprevisibles, difícils i tempestuosos suports de la CUP en exclusiva, obrint un horitzó d'inestabilitat. Relacions tan complicades que els anticapitalistes avui mateix han deixat plantat Aragonès a l'inici de la seva ronda de contactes amb els grups i entitats sobiranistes per traçar un pla que "rear-mi a l'independentisme".

ERC es resisteix, sense moviment no es pot avançar

ERC: "No podem votar a favor sense una negociació i el Govern espanyol no s'ha mogut ni un mil·límetre. No ens podem moure si ells no es mouen"

El temps corre i la negociació va a contrarellotge abans de la decisiva votació d'aquest dijous per convalidar o fer caure el decret. A Esquerra asseguren que el seu objectiu "no és tombar el decret sinó millorar-lo perquè ara és profundament insuficient". Però repeteixen una frase constantment tant a Madrid amb el portaveu al Congrés, Gabriel Rufián, com a Barcelona per part de la portaveu Marta Vilalta: "No podem votar a favor sense una negociació i el Govern espanyol no s'ha mogut ni un mil·límetre. No ens podem moure si ells no es mouen". Respecte a l'amenaça dels comuns, a Esquerra lamenten que es plantegi aquest "ultimàtum" ja que per als republicans suposa "supeditar la dinàmica política de Catalunya i del Parlament a la del Congrés" i insten En Comú Podem "a pressionar els seus socis a Madrid perquè s'obrin a negociar".

Per a Esquerra resulta "impossible" votar a favor d'una reforma laboral que no inclou cap dels principals punts d'exigència dels republicans, que passen per recuperar les indemnitzacions de 45 dies per any treballat, els salaris de tramitació, recuperar el permís administratiu previ per a l'execució d'un ERO i que el gestioni la Generalitat, o les millores per reduir la parcialitat contractual, entre altres. La percepció a Esquerra és que la pressió cap a ells des d'Unides Podem a Madrid i dels comuns a Catalunya té més a veure amb "el projecte polític personal de Yolanda Díaz" que no pas amb l'aprovació del decret al Congrés, que donen per fet.

A l'espera del PDeCAT

Després de l'anunci del vot favorable de Més País i Compromís i a l'espera que al llarg del dia el PDeCAT desvetlli la posició final dels seus quatre vots decisius, a Esquerra donen per fet que el Govern té lligada la votació amb Ciutadans, el PDeCAT i altres grups minoritaris. "No votarem a favor d'un text que se'ns ha plantejat tancat només perquè Yolanda Díaz ens necessita de comparsa" afirma un dirigent d'Esquerra, referint-se a les reticències que hi ha a Unides Podem que el decret es convalidi amb Ciutadans com a soci principal. I si En Comú Podem llança ultimàtums al Parlament, Esquerra també recorda que més enllà de la votació d'aquest dijous, ERC continua sent una peça clau de la majoria de la investidura al Congrés. "No sempre es repetirà una aritmètica tan ajustada i el Govern espanyol ha de tenir en compte que aprovar el decret de la reforma laboral amb Ciutadans tindrà conseqüències", asseguren. En tot cas, el que no deixa clar Esquerra és si hi ha la possibilitat que els seus tretze diputats s'acabin abstenint, cosa que facilitaria molt més l'ara ajustada votació.

En Comú Podem: “És una bona norma, ningú entendrà el rebuig”

En Comú Podem: "Dijous es vota si canviem el model de precarietat i temporalitat dels últims 40 anys o eldeixem intacte"

Per part seva En Comú Podem defensa el decret tal com està i s'alinea al cent per cent amb Yolanda Díaz. La portaveu d'En Comú Podem, Aina Vidal, demana a Esquerra que reflexioni el seu vot sobre la reforma laboral i que escolti els votants i els agents socials. "Dijous es vota si canviem el model de precarietat i temporalitat dels últims 40 anys o el deixem intacte, qui pot estar en contra de combatre la precarietat i la temporalitat?", es pregunta Vidal, remarcant que votar en contra de la reforma laboral "no suposa absolutament cap benefici per a ningú: ni per a treballadors, ni per a empresaris".

"Aquesta és una bona norma, sense reculades per a la classe treballadora, que ens permet abordar els principals reptes del mercat de treball", segons la portaveu dels comuns. Ningú entendria, ha asseverat Vidal, que grups "que es diuen d'esquerres" votin en contra i "es desentenguessin de les conseqüències que tindria per a la majoria de la gent treballadora a Espanya, Catalunya i el País Basc de tornar a la reforma del PP". En definitiva, ha insistit, "ningú entendria que els treballadors i treballadores d'aquest país es despertessin divendres amb els drets arrabassats". Vidal remarca que la vicepresidenta del Govern, Yolanda Díaz, no s'aixecarà de la taula i seguirà negociant "fins a l'últim minut", però ha advertit que per arribar a acords "cal sortir del 'no perquè no'".