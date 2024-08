Els creueristes al Port de Barcelona han crescut un 50% en la darrera dècada

El nombre de creueristes al Port de Barcelona s'ha multiplicat per deu en l'últim quart de segle. Si el 1997 la xifra se situava en els 359.283, el volum s'ha incrementat exponencialment en les últimes dècades fins als 3.568.901 de l'any passat, que van suposar un rècord històric. L'augment és del 50% si comparem les dades amb l'any 2014.

La previsió és que es marqui un nou màxim aquest any; en el primer semestre, el nombre de creueristes ja era d'un 6,2% més que en el mateix període del 2023, segons dades del Port. El nombre d'escales se situa al voltant de les 800 per any, una xifra similar a la de l'última dècada i a la que es preveu també pel 2024.

L'increment arriba després que els últims anys hagi crescut el debat al voltant de la necessitat de reduir aquest tipus d'activitat, amb moviments i plataformes que, directament, advoquen per erradicar-la. La reclamació l'han liderat en primer terme moviments socials, articulats en organitzacions veïnals o ecologistes, com ara Zeroport, l'Assemblea de Barris pel Decreixement Turístic o, més recentment, Stop Creuers Catalunya.

Passos cap a una regulació insuficient

El moviment advoca per la supressió de l'activitat a tot Catalunya el 2025, s'oposa a qualsevol ampliació portuària de les terminals de creuers i recorda que Barcelona és la ciutat d'Europa més contaminada per aquest tipus de turisme. A nivell polític hi ha hagut diversos passos. D'entrada es va crear una taula d'estudi sobre la regulació dels creuers integrada per l'Ajuntament, el Govern de la Generalitat, el de l'Estat i el Port de Barcelona.

Especialment contrari al creixement de visitant, Barcelona en Comú va arribar a proposar reduir a la meitat el nombre de creuers en temporada alta i que el total de visitants d'aquest tipus tingués un màxim de 10.000 visitants al dia -una xifra que, de mitjana, ja se supera durant sis mesos de l'any-. En paral·lel, el Govern de la Generalitat va aprovar l'any passat l'avantprojecte de llei per gravar les emissions dels creuers, amb la voluntat que fos una realitat durant aquest 2024. El final de la legislatura, però, va fer naufragar el projecte del Govern d'Aragonès.

L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, va defensar limitar l'arribada de creuers el passat de maig. Dos mesos després, però, en una entrevista a El País va refredar aquestes intencions, defensant apujar el recàrrec municipal de la taxa turística als creueristes en trànsit més enllà dels 4 euros per compensar la petjada que deixen, no per dissuadir-los de venir.

El posicionament arriba en plena expansió de la capacitat del Port, que té sis terminals per a creuers, en posarà en marxa una altra l'any vinent alhora que deixarà d'operar la més propera a la ciutat (al World Trade Center), i aquest any n'ha adjudicat una setena. Plataformes com Stop Creuers ha reivindicat debades que s'aturés la licitació, amb l'argument que les dues terminals que es posaran en marxa faran créixer les arribades fins als 5 milions.

Cada cop hi ha més embarcacions que tenen Barcelona com a port base, que en aquest primer semestre del 2024 ja arriben al 83% de les escales. Són els que comencen o acaben el seu viatge a la capital catalana, així que són turistes que solen deixar més beneficis que aquells que només s'hi estan unes hores. Fa una dècada, aquesta xifra se situava 20 punts per sota dels nivells actuals. Per contra, les escales en règim de trànsit han caigut un 32,5% els primers sis mesos de l'any respecte al mateix període del 2023.

La majoria de creueristes que trepitgen Barcelona són europeus, aproximadament dues terceres parts del total. Un 14% són espanyols, un percentatge igual al d'italians i britànics, i lleugerament per sobre del 12% d'alemanys. Els francesos representen el 5% dels viatgers, mentre que el 10% són d'altres països del mateix continent. Els nord-americans són el 16% del total, i la resta del món, un 11%.